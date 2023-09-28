اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ليفربول
نادي ليفربول
استحواذ

"دايناستي إكويتي" تشتري حصة في نادي ليفربول

تقارير تقدر قيمة الصفقة بين 100 و200 مليون دولار

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن شركة الاستثمار الرياضي دايناستي إكويتي اشترت حصة أقلية في النادي.

ولم تكشف المجموعة عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن حصة الأقلية بيعت بمبلغ يتراوح بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار.

مادة اعلانية

وقالت مجموعة فينواي إن هذه الأموال ستوجه بشكل رئيسي لسداد ديون ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتكاليف توسعة ملعب آنفيلد ونفقات بناء مركز للتدريب وإعادة شراء ملعب تدريب ميلوود والانتقالات الصيفية.

فضائح نادي برشلونة الإسباني المالية.. تحقيقات تشمل 20 عاماً! قصص اقتصادية فساد مالي فضائح نادي برشلونة الإسباني المالية.. تحقيقات تشمل 20 عاماً!

وقال مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي في بيان "التزامنا طويل الأمد تجاه ليفربول يظل قويا كما كان دائما، وقلنا دائما إنه إذا وجدنا شريكا استثماريا مناسبا لليفربول فإننا سننتهز الفرصة للمساعدة في ضمان المرونة المالية للنادي على المدى الطويل والنمو المستقبلي".

وأضاف "نتطلع للبناء على العلاقة طويلة الأمد مع دايناستي لتعزيز الوضع المالي للنادي والحفاظ على طموحاتنا لمواصلة النجاح داخل وخارج الملعب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قراصنة صينيون يسرقون 60 ألف رسالة بريد إلكتروني حساسة من حسابات أميركية قراصنة صينيون يسرقون 60 ألف رسالة بريد إلكتروني حساسة من حسابات أميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط