"دايناستي إكويتي" تشتري حصة في نادي ليفربول
تقارير تقدر قيمة الصفقة بين 100 و200 مليون دولار
قالت مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن شركة الاستثمار الرياضي دايناستي إكويتي اشترت حصة أقلية في النادي.
ولم تكشف المجموعة عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن حصة الأقلية بيعت بمبلغ يتراوح بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار.
وقالت مجموعة فينواي إن هذه الأموال ستوجه بشكل رئيسي لسداد ديون ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتكاليف توسعة ملعب آنفيلد ونفقات بناء مركز للتدريب وإعادة شراء ملعب تدريب ميلوود والانتقالات الصيفية.
وقال مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي في بيان "التزامنا طويل الأمد تجاه ليفربول يظل قويا كما كان دائما، وقلنا دائما إنه إذا وجدنا شريكا استثماريا مناسبا لليفربول فإننا سننتهز الفرصة للمساعدة في ضمان المرونة المالية للنادي على المدى الطويل والنمو المستقبلي".
وأضاف "نتطلع للبناء على العلاقة طويلة الأمد مع دايناستي لتعزيز الوضع المالي للنادي والحفاظ على طموحاتنا لمواصلة النجاح داخل وخارج الملعب".
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