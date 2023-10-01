هذه أفضل 10 شركات سعودية ناشئة

كان العام الماضي مليئاً بالتحديات بالنسبة للشركات العالمية في مختلف القطاعات، وسط استمرار التضخم وتشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن أوقات عدم اليقين يمكن أن تدفع الشركات إلى التكيف والابتكار، وتؤدي إلى فرص جديدة للصناعات الناشئة.

واحتلت الشركات في المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة التمويل بحوالي 450 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لما ذكرته "MAGNiTT".

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وفي هذا الإطار، كشفت منصة "LinkedIn" عن أفضل 10 شركات سعودية ناشئة من حيث النمو واهتمام المستخدمين. واستطاعت هذه الشركات الناشئة في شق طريقها رغم التحديات الاقتصادية العالمية لتتمكن من التميز أمام المستثمرين والعملاء.

ونظرت بيانات "LinkedIn" على 4 ركائز: نمو الموظفين، مصلحة الباحثين عن عمل، المشاركة مع الشركة وموظفيها، ومدى نجاح هذه الشركات الناشئة في جذب المواهب.

إليك أفضل 10 شركات ناشئة في السعودية لهذا العام.

1. لوسيديا

تمكن "لوسيديا" الشركات في فهم عملائهم وخدماتهم بشكل أفضل عن طريق رصد وتحليل تفاعلهم ومحادثاتهم عبر مختلف قنوات التواضل الرقمي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المخصصة للغة العربية والإنجليزية.

عدد الموظفين بدوام كامل: 95

سنة التأسيس: 2016

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعا: مدير الحساب، مدير تجربة العملاء، مهندس البرمجيات

2. تمارا

"تمارا" هي شركة تعمل في قطاع التقنية المالية، بالتحديد في مجال" اشتر الآن وادفع لاحقًا". وتهدف لتطوير وتقديم حل يخص المدفوعات، يساهم في وصول المجتمع إلى الحرية المالية. في وقت سابق من هذا العام، أغلقت شركة التكنولوجيا المالية جولة تمويل ديون بقيمة 150 مليون دولار من بنك "غولدمان ساكس".

عدد الموظفين بدوام كامل: 434

سنة التأسيس: 2020

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا: أخصائي خدمة العملاء، مدير المنتج، محلل البيانات

3. زد

توفر "زد" حلولا في التجارة الإلكترونية للشركات، مثل إنشاء متاجر رقمية، مما يسمح لتجار التجزئة بالتواجد عبر الإنترنت. وقد أطلقت مؤخرًا سوقًا عبر الإنترنت "مزيد".

عدد الموظفين بدوام كامل: 400

سنة التأسيس: 2017

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا: مدير مبيعات، مدير منتج، محاسب

4. نعناع

"نعناع" هي منصة لتوصيل البقالة الإلكترونية تعد بتنفيذ جميع الطلبات في غضون 15 دقيقة باستخدام المتاجر "المظلمة" أو المرافق غير المفتوحة للجمهور. وفي وقت سابق من هذا العام، أغلقت جولة استثمارية بقيمة 133 مليون دولار.

عدد الموظفين بدوام كامل: 410

سنة التأسيس: 2016

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا: ممثل خدمة العملاء، مشرف لوجستي، مهندس برمجيات

5. طويق

تقدم "طويق" خدمات تسمح للأفراد والشركات الصغيرة بإجراء المدفوعات أو تلقيها، وتحديد أهداف مالية قصيرة أو طويلة المدى وإدارة الإنفاق عبر فئات مختلفة.

عدد الموظفين بدوام كامل: 68

سنة التأسيس: 2020

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا: مهندس برمجيات، أخصائي في الاحتيال المالي، مصمم غرافيك

6. ليندو

"ليندو" هي منصة إقراض من "شخص إلى شخص" توفر تمويل الديون للشركات الصغيرة. وكانت أول شركة تطلق منصة تمويل جماعي للديون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.

عدد الموظفين بدوام كامل: 70

سنة التأسيس: 2019

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا: مسؤول تطوير الأعمال، مهندس برمجيات، مدير العلاقات

7. جاذر إن

"جاذر إن" هو سوق لتأجير العطلات تديره النساء في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة الناشئة كمنصة لتأجير الشاليهات وتطورت منذ ذلك الحين لتشمل المزيد من خيارات الإقامة، مثل الغرف والفيلات.

عدد الموظفين بدوام كامل: 79

سنة التأسيس: 2016

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا: مسؤول تطوير الأعمال، تنفيذي مبيعات، أخصائي خدمة العملاء

8. سلة

تتيح منصة التجارة الإلكترونية "سلة" الشركات الصغيرة خدمة إنشاء متاجر رقمية من خلال منصتها، مما يسمح لها بإعداد عملياتها مجانًا وترقية اشتراكاتها بناءً على متطلباتها.

عدد الموظفين بدوام كامل: 262

سنة التأسيس: 2016

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا: ممثل الخدمة الفنية، مدير المنتج، مطور الواجهة الخلفية

9. سوم

"سوم" هي سوق للتجارة الإلكترونية "من عميل إلى عميل" حيث يمكن للمستهلكين بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة.

عدد الموظفين بدوام كامل: 45

سنة التأسيس: 2021

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعا: محلل المنتج، أخصائي خدمة العملاء، أخصائي العمليات

10. ساري

"ساري" هي سوق يربط الشركات الصغيرة مع تجار الجملة والمقرضين لشراء الإمدادات بكفاءة.

عدد الموظفين بدوام كامل: 500

سنة التأسيس: 2018

المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا: مدير حساب، مساعد مكتب، مندوب مبيعات