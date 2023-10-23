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عقارات أوروبا

أسهم العقارات الأوروبية تسجل أدنى مستوياتها خلال 11 عام.. لهذا السبب!

تراجع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 14% منذ بداية العام

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسهم الشركات العقارية الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما تقريبا وسط تزايد المخاوف بشأن التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 العقاري بنسبة 1.7% يوم الاثنين مع ارتفاع عوائد السندات، في طريقه نحو أدنى سعر إغلاق منذ يناير 2012، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا بمقدار 5 نقاط أساس إلى حوالي 2.9% يوم الاثنين، في حين تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأميركية عتبة 5%، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.

انخفض المؤشر الآن بنسبة 14% منذ بداية العام حتى الآن.

وفي مواجهة انخفاض قيمة الأصول وارتفاع تكاليف خدمة الديون، حذر المحللون من أن بعض الشركات قد تحتاج إلى زيادة رأس المال لتأمين ميزانياتها العمومية.

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