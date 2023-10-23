أسهم العقارات الأوروبية تسجل أدنى مستوياتها خلال 11 عام.. لهذا السبب!

تراجعت أسهم الشركات العقارية الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما تقريبا وسط تزايد المخاوف بشأن التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 العقاري بنسبة 1.7% يوم الاثنين مع ارتفاع عوائد السندات، في طريقه نحو أدنى سعر إغلاق منذ يناير 2012، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا بمقدار 5 نقاط أساس إلى حوالي 2.9% يوم الاثنين، في حين تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأميركية عتبة 5%، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.

انخفض المؤشر الآن بنسبة 14% منذ بداية العام حتى الآن.

وفي مواجهة انخفاض قيمة الأصول وارتفاع تكاليف خدمة الديون، حذر المحللون من أن بعض الشركات قد تحتاج إلى زيادة رأس المال لتأمين ميزانياتها العمومية.