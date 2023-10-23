فاتورة صادمة لإصلاح بطارية سيارة "تسلا".. هذه قيمتها!

قال أحد مالكي سيارات تسلا إنه "صُدم" عندما تلقى هو وشريكه فاتورة باهظة لإصلاح سياراتهم الكهربائية.

وقال جوني باسيغالوبو وروب هوسي لمنفذ الأخبار الأسكتلندي "Edinburgh Live" إنهم تلقوا فاتورة بقيمة 17374 جنيهاً إسترلينياً، أو حوالي 21000 دولار، لإصلاح سيارة تسلا الخاصة بهم بعد أن تضررت بطاريتها بسبب الأمطار.

مادة اعلانية

ونقلت "Insider" عن باسيغالوبو قوله: "بصراحة، لا أستطيع أن أصدق تكلفة صيانة البطارية. عندما تلقيت المكالمة لأول مرة، اعتقدت أننا سنتلقى فاتورة بقيمة 500 جنيه إسترليني أو 1000 جنيه إسترليني".

كان الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، قال في عام 2019 إن استبدال بطارية تسلا قد يكلف ما بين 5000 إلى 7000 دولار، لكن شركة "J.D. Power" ذكرت أن الأرقام كانت مختلفة في عام 2023. وقالت شركة Recurrent، التي تقدم تقارير عن صحة بطارية المركبات الكهربائية، إن استبدال البطارية قد يتكلف ما بين 5000 دولار إلى 20000 دولار.

تم إبلاغ باسيغالوبو وهوسي، بأن البطارية "تضررت بسبب دخول الماء". وقيل لهما إن الضمان لمدة 8 سنوات لا يغطي هذا.

وفي نفس السياق، ذكرت شبكة "فوكس بيزنس" أن حادثة مماثلة وقعت العام الماضي عندما قيل لمالك كندي لأحد سيارات تسلا إن الحصول على بطارية بديلة لسيارته سيكلف 26 ألف دولار.

شارك المالك، ماريو زيلايا، تجربته في مقطع فيديو على TikTok.

يمكن أن تتدهور بطاريات السيارات الكهربائية بمعدلات مختلفة اعتماداً على عوامل عديدة، بما في ذلك كيفية شحنها والبيئة التي تم قيادة السيارة فيها.