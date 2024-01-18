"بي إم جي" للعربية: نتفاوض مع بنك سويسري لشراء حصة 10-15% من أسهم المجموعة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إم جي" المالية، باسل الغلاييني، في مقابلة مع "العربية Business"، إن المجموعة تخطط لطرح حصة من أسهمها عبر زيادة رأس المال.

وأوضح الغلاييني أن هناك مناقشات مع أحد أقدم البنوك في سويسرا لشراء حصة لنحو 10 - 15% من أسهم المجموعة.

وأضاف أن الشركة تعتزم خلال الربع الجاري، التقدم إلى الجهات المعنية للحصول على رخصة لإدارة الأصول والثروات.

وتابع: "التوجه نحو المزيد من الطروحات والإدراجات للشركات العائلية يوفر الكثير من الأموال التي تسعى تلك العائلات لإدارتها بشكل مؤسسي لتوزيع وتقليل المخاطر وهو ما يدفعنا للحصول على رخصة إدارة الأصول والثروات بخلاف الرخصة الحالية المشورة".

وذكر أن العديد من الوزرات السعودية على رأسها الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية تقوم بجهود كبيرة للترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

وأشار إلى أن "بي إم جي" لديها حاليا 8 ملفات للإدراج في السوق الموازية "نمو"، وهناك 5 ملفات في مرحلة التوقيع.

وبين أن هناك توجها للاعتماد على الشركات المدرجة بدلا من العائلية في خدمات الحج والعمرة، بهدف توفير المزيد من الشفافية والحوكمة بالقطاع.