106 مليارات جنيه حصيلة مكاسب أسهم بورصة مصر في أسبوع

على الرغم من حالة الضبابية التي تسيطر على الاقتصاد المصري، تمكنت البورصة المصرية من تسجيل مكاسب أسبوعية قياسية، حيث ربحت الأسهم المدرجة أكثر من 100 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الحالي.

يأتي ذلك بعد الزخم الخاص ببرنامج الطروحات والتي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذه بشكل سريع لاحتواء أزمة شح الدولار.

وخلال تعاملات الأسبوع، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 6%، حيث ربحت الأسهم نحو 106 مليارات جنيه بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 1780 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1886 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.18% مضيفاً نحو 1323 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 25519 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 26842 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.6% رابحاً نحو 1759 نقطة مرتفعًا من مستوى 30983 نقطة إلى نحو 32742 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.2% مضيفاً نحو 564 نقطة بعدما صعد من مستوى 10864 نقطة إلى مستوى 11428 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.3% رابحاً نحو 379 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 5955 نقطة إلى نحو 6334 نقطة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.14% مضيفاً نحو 521 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 8479 نقطة إلى نحو 9000 نقطة. وزاد مؤشر "تميز" بنسبة 2.3% مضيفاً نحو 158 نقطة بعدما صعد من مستوى 6668 نقطة إلى نحو 6826 نقطة.

وفي المقابل، تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.8% فاقداً نحو 27 نقطة بعدما انخفض من مستوى 1489 نقطة إلى نحو 1462 نقطة.

وأمس الخميس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 159.6 ألف عملية لعدد 205 شركة. واستحوذت تعاملات المصريين على 91.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 2.55%، والعرب على 5.48%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على 17.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.81%. وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 88 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 70 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 47 شركة عند مستوى إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء الماضي.