نتائج أعمال "علي بابا" تقود تذبذباً عنيفاً للأسهم

تراجعت أسهم شركة "علي بابا"، يوم الأربعاء، حيث فاقت الشركة توقعات السوق للإيرادات في ربع ديسمبر، حتى عندما أعلنت أنها تزيد حجم برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 25 مليار دولار.

وارتفعت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني بنقطة واحدة أكثر من 5% في تداول ما قبل السوق، لكنها عكست مسارها وأغلقت منخفضة بأكثر من 5%.

وقالت علي بابا إن الزيادة البالغة 25 مليار دولار ستضاف إلى برنامج إعادة شراء أسهمها حتى نهاية مارس 2027، ليصل إجمالي المبلغ المتاح بموجب الخطة إلى 35.3 مليار دولار.

وأضافت الشركة في بيان أن زيادة مخصص برنامج إعادة شراء الأسهم تظهر "الثقة في مستقبل أعمالنا وتدفقاتنا النقدية".

ويأتي هذا الإعلان بعد عام مضطرب لشركة علي بابا في عام 2023، عندما نفذت الشركة أكبر إصلاح شامل لهيكل الشركة على الإطلاق. كما نفذت بشكل منفصل العديد من التغييرات الإدارية رفيعة المستوى، حيث تولى إيدي وو، المخضرم في الشركة، منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 260.35 مليار يوان صيني (36.6 مليار دولار أميركي) خلال الربع الثالث من العام المالي، مقابل 262.07 مليار يوان متوقعة من جانب "LSEG".

وخالفت الإيرادات التوقعات، حيث نمت بنسبة 5% فقط على أساس سنوي، مسجلة تباطؤاً عن الأرباع السابقة حيث ظل النمو في أعمال التجارة الإلكترونية في الصين وقسم الحوسبة السحابية بطيئاً.

وفي الوقت نفسه، انخفض صافي دخل علي بابا في ربع ديسمبر بنسبة 69% على أساس سنوي إلى 14.4 مليار يوان.

التجارة الإلكترونية في الصين والأعمال السحابية بطيئة

وتواجه شركة علي بابا بيئة اقتصادية كلية صعبة في الصين، حيث ظل الاستهلاك ضعيفا، حتى بعد أن أزالت بكين قيودها في عصر كوفيد. وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، توافد المتسوقون المحليون على منصات الخصم مثل Pinduoduo، منافس علي بابا.

وحققت أعمال Taobao وTmall، ومنصات التجارة الإلكترونية الصينية التابعة لـ Alibaba، إيرادات بلغت 129.1 مليار يوان صيني في ربع ديسمبر، بزيادة 2% فقط على أساس سنوي.

بلغت مبيعات أعمال الحوسبة السحابية لشركة علي بابا، والتي اعتبرها المستثمرون حاسمة للنمو المستقبلي لعملاق التكنولوجيا، 28.1 مليار يوان، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي.

وفي بيان، قال وو، الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا المعين مؤخراً، إن تركيز الشركة ينصب على النمو في التجارة الإلكترونية والسحابة.

"أولويتنا القصوى هي إعادة إحياء نمو أعمالنا الأساسية والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية. سنكثف الاستثمار لتحسين التجارب الأساسية للمستخدمين لدفع النمو في Taobao وTmall Group وتعزيز الريادة في السوق في العام المقبل.

إحدى النقاط المضيئة في أرقام علي بابا كانت أعمال التجارة الدولية، والتي تشمل منصات مثل AliExpress وLazada، والتي سجلت إيرادات بلغت 28.5 مليار يوان، بزيادة 44% على أساس سنوي.