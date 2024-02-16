3 سلع تتصدر قائمة التعاملات التجارية بين مصر وتركيا

كشفت بيانات رسمية حديثة أن الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة، تصدرت قائمة التعاملات والتبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا خلال العام الماضي نحو 3.8 مليار دولار.

في صدارة قائمة السلع التي تقوم مصر بتصديرها إلى تركيا، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار، تلاها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار، أعقبه الحديد والصلب بقيمة 363.5 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 243 مليون دولار، وأخيرًا الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 188 مليون دولار.

وفي المقابل، تصدر الحديد والصلب قائمة الواردات المصرية من تركيا بقيمة 551.2 مليون دولار، أعقبه آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار، تلاها منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار، وأخيراً ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.

وسجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.8 % بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر نحو 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.

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وخلال العام المالي 2021/2022، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في تركيا 29.1 مليون دولار مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، بنسبة ارتفاع قدرها 35.2%.

وفي المقابل، بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.