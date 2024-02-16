40.7 مليار جنيه حصيلة مكاسب أسهم بورصة مصر في أسبوع

واصلت البورصة المصرية تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم مشتريات قوية من قبل جميع شرائح المستثمرين، ما تسبب في ارتفاع قياسي بأحجام وقيم التداول ومكاسب جماعية للمؤشرات.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 40.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2041 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 2% بعدما ارتفع من مستوى 2000.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 2041 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1306 مليارات جنيه إلى 1325 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%. كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 457.2 مليار جنيه إلى 476.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 4.2%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 1763 مليار جنيه إلى 1801 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%. كما صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 3.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 1.6%.

على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% مضيفاً نحو 515 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 28926 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.04% رابحاً 712 نقطة بعدما أغلق عند مستوى 35482 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.83% مضيفاً نحو 222 نقطة بعدما أقفل عند مستوى 12317 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.2% رابحاً نحو 357 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7243 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.9% رابحاً 482 نقطة بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 10161 نقطة. كما ارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 0.84% مضيفاً نحو 55 نقطة بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 6576 نقطة.

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فيما هبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.4% فاقدًا نحو 21 نقطة بعدما انخفض من مستوى 1477 نقطة إلى 1456 نقطة.

وارتفعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 336.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.442 مليار ورقة منفذة على 838 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 302.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.005 مليار ورقة منفذة على 902 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 9.21% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.79%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 16.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 325.2 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 9.7 مليار جنيه، بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 358.2 ألف عملية.

فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 25.9 مليار جنيه بحجم تداول 5.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 683.4 ألف عملية.