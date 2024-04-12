أزمة طعام تضرب شركة طيران بريطانية

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دخلت شركة الطيران البريطانية المعروفة "إيزي جت" في "أزمة طعام" غير مسبوقة، حيث سيواجه ركابها صعوبة في الحصول على وجبة طعام وهم على متن الطائرة، وذلك بعد أن أعلن العاملون في قسم الطبخ والطعام الدخول في إضراب عن العمل، وهو ما يعني أن الطائرات ستحلق من دون أي تغيير في جداول الرحلات لكن الشيء الوحيد المختلف سيكون غياب وجبات الطعام التي اعتاد الركاب على تناولها خلال رحلاتهم.

وقالت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" إن المسافرين من مطار "غاتويك" في لندن على متن رحلات طيران "إيزي جيت" لن يتمكنوا من الحصول على الطعام أو الشراب في الأسابيع المقبلة مع إضراب موظفي تقديم الطعام.

"إيزي جيت" تلغي رحلات صيفية بسبب اضطرابات في مراقبة الحركة الجوية

وقالت النقابة إن سلسلة من الإضرابات من قبل موظفي التموين ستتم اعتباراً من يوم الجمعة 26 أبريل بسبب نزاع حول إلغاء بدل المناوبة، والذي قالت النقابة إنه كلف العمال ما بين 1500 جنيه إسترليني و2000 جنيه إسترليني لكل منهم.

كما اتهمت النقابة الشركة التي تتولى تقديم الطعام بالادعاء كذباً أنها "وافقت على صفقة شهدت إدخال قسط نوبة ليلية".

وحذرت النقابة من أن "الإضرابات ستتكثف إذا لم يتم حل النزاع". وأضافت أن نقص مبيعات الأطعمة والمشروبات في أيام الإضراب "سيؤثر على إيرادات إيزي جيت لأن بيع الوجبات الخفيفة والمشروبات على متن الرحلات الجوية يعد مصدراً رئيسياً للدخل".

وسيضرب حوالي 100 عامل، بما في ذلك السائقون وعمال المستودعات، اعتباراً من الجمعة 26 أبريل إلى يوم الاثنين 29 أبريل، ومن الجمعة 3 مايو إلى الاثنين 6 مايو، ومن الجمعة 10 مايو إلى الاثنين 13 مايو.

وقال متحدث باسم "إيزي جيت" إنهم "على علم بإعلان الإضراب، ونود طمأنة العملاء بأننا سنعمل لضمان وضع خطط الطوارئ لهذه التواريخ في حالة حدوث هذا الإجراء".

واتهم دومينيك روثويل، المسؤول الإقليمي في اتحاد العمال بخداع "الموظفين"، مضيفاً أن الشركة التي تقوم بتقديم خدمات الطعام والشراب بحاجة إلى "العودة بسرعة إلى المحادثات وطرح تسوية مقبولة لأعضائنا".

وتمثل هذه الخطوة الأحدث في سلسلة طويلة من الإضرابات التي أثرت على السفر في بريطانيا، مع الإعلان عن موجة جديدة من الإضرابات في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان من المقرر أن يقوم أكثر من 600 من ضباط قوة الحدود البريطانية في مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، بالإضراب في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من أبريل، في حين نظم عمال السكك الحديدية مؤخراً سلسلة من الإضرابات لمدة يوم واحد بسبب الأجور.

يشار الى أن "إيزي جت" هي ثاني أكبر شركة طيران اقتصادي في القارة الأوروبية، وتتولى تسيير عشرات الرحلات يومياً من وإلى بريطانيا.