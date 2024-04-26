خاصية في هواتف أندرويد يمكنها زيادة عمر البطارية بشكل كبير

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تتمتع الملايين من الهواتف العاملة بنظام أندرويد بإمكانية الوصول إلى هذه الميزة، ولكن قد لا يعرف بعض محبي الأجهزة الذكية وجودها.

تُسمى هذه الميزة بـ Extreme Battery Saver وهي مصممة عندما تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من عمر البطارية.

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إنه مستوى إضافي أعلى من معيار توفير البطارية، والذي يحد بالفعل من التطبيقات والميزات.

باستخدام برنامج Extreme Battery Saver، سيقوم هاتفك أيضاً بإيقاف معظم التطبيقات مؤقتاً، وإيقاف تشغيل المزيد من الميزات، وإبطاء العمليات.

ومع ذلك، لن يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل ميزات النظام الأساسية مثل تطبيقات الهاتف والرسائل والساعة والإعدادات.

وفي مذكرة رسمية لشركة غوغل، أشار عملاق التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية يمكنها "مساعدة هاتفك على الاستمرار لمدة تصل إلى 72 ساعة".

وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الـ 24 ساعة المعتادة التي قد تتوقعها.

تقتبس المذكرة من تجربة أحد مالكي هواتف Google Pixel الذي اضطر إلى استخدام الميزة أثناء البحث عن كلب ضائع في الغابة.

نُقل عن المستخدم قوله: "كان أداء الهاتف غير اعتيادي! لقد استمر في العمل بقوة".

كيفية تفعيل وضع توفير البطارية الفائق

في البداية، ستحتاج إلى التأكد من أنك تستخدم هاتف أندرويد المناسب.

توضح غوغل: "على هاتف Pixel 3 أو الهاتف الأحدث، بما في ذلك Fold، يمكنك توفير المزيد من الطاقة باستخدام Extreme Battery Saver".

"تتيح خاصية Extreme Battery Saver أن يقوم وضع توفير الطاقة (Battery Saver) بإيقاف تشغيل المزيد من الميزات، وإيقاف معظم التطبيقات مؤقتاً، مع المعالجة البطيئة لتحقيق مزيد من الوقت بين عمليات الشحن"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "The Sun"، واطلعت عليه "العربية Business".

لتنشيطه، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > البطارية > توفير البطارية > توفير البطارية الأقصى.

يمكنك أيضاً اختيار التطبيقات المسموح لها بالاستمرار في التشغيل مع تفعيل ميزة توفير البطارية الفائق.

لتحقيق أكبر قدر من التوفير، ستحتاج إلى السماح بالتطبيقات الأكثر أهمية فقط للعمل.

ولتعديل هذه القائمة، انتقل إلى الإعدادات > البطارية > توفير البطارية > توفير البطارية الفائق > التطبيقات الأساسية.

عند تشغيل وضع توفير البطارية الفائق، ستتوقف معظم التطبيقات الموجودة على هاتفك مؤقتاً.

من الممكن إلغاء الإيقاف المؤقت لتطبيقات معينة إذا كنت بحاجة حقاً إلى استخدامها.

انقر على التطبيق المتوقف مؤقتاً، وبعد ذلك سيُتاح لك خيار إلغاء الإيقاف المؤقت مؤقتاً.

سيؤدي هذا إلى إلغاء الإيقاف المؤقت للتطبيق حتى المرة التالية التي تقرر فيها استخدام Extreme Battery Saver.