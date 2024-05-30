أكبر منتجي التبغ في العالم.. دولة واحدة تسيطر على ثلث الإنتاج

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يعد إنتاج التبغ الخام صناعة ضخمة. وفي عام 2022 وحده، تم إنتاج حوالي 5.8 مليون طن من التبغ في جميع أنحاء العالم، ثلثها تقريباً في الصين.

ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تعد الهند ثاني أكبر منتج للتبغ الخام في العالم، تليها البرازيل، حيث تم إنتاج حوالي 0.8 مليون طن و0.7 مليون طن من التبغ غير المصنع في ذلك العام، على التوالي. كما تعد إندونيسيا، إحدى الدول التي لديها أعلى معدلات انتشار للتدخين، وأيضاً منتجاً رئيسياً، إلى جانب الولايات المتحدة وزيمبابوي.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء التدخين هو أحد أكبر تهديدات الصحة العامة التي واجهها العالم على الإطلاق، وهو مسؤول عن وفاة أكثر من 7 ملايين شخص بسبب الاستخدام المباشر للتبغ و1.3 مليون آخرين بسبب استنشاق الدخان غير المباشر.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير المنظمة إلى أن التبغ يشكل تهديداً لانعدام الأمن الغذائي ويضر بالمزارعين الذين يتعاملون معه، حيث يعرضهم للمبيدات الحشرية الكيميائية ودخان التبغ، مما يؤدي إلى أمراض الرئة المزمنة والتسمم بالنيكوتين. ولهذا السبب، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى إنهاء دعم زراعة التبغ ودعم المزارعين بدلاً من ذلك للتحول إلى محاصيل أكثر استدامة تساعد في تحسين الأمن الغذائي والتغذية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في بيان صدر في عام 2023: "من خلال اختيار زراعة الغذاء بدلاً من التبغ، فإننا نعطي الأولوية للصحة، ونحافظ على النظم البيئية، ونعزز الأمن الغذائي للجميع".