هل يشهد 2024 تحول مصر من الدعم العيني إلى النقدي؟

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في ظل التحولات التي تجريها الحكومة المصرية في ملف الدعم، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، حقيقة منح كل أسرة مستحقة للدعم نحو 5 آلاف جنيه شهرياً مقابل إلغاء الدعم العيني. وقال إن رقم الـ5 آلاف تم طرحه كمثال، حال اتخاذ قرار نهائي بتحويل الدعم العيني إلى نقدي.

وأوضح أنه على سبيل المثال أنه إذا كانت قيمة ما يحصل عليه المواطن من دعم عيني يساوي 1000 جنيه وكانت الأسرة مكونة من 5 أفراد، فإن هذه الأسرة ستستحق دعماً نقدياً شهرياً بقيمة 5 آلاف جنيه.

ما أهمية تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة في مصر؟

وأشار إلى أن رقم الدعم النقدي سيكون متغيرا طبقاً لمعدل التضخم، مؤكداً أن الحكومة حريصة على طرح الأمر أولاً للتوافق عليه عن طريق الحوار الوطني. ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى العمل على الوصول إلى قرار مناسب في هذا الشأن بنهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بدعم الخبز، قال المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، أحمد كمال، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تصرف 10 كيلو دقيق مدعم شهرياً بسعر 30 جنيهاً للفرد المقيد على بطاقة التموين، كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها مستودعات دقيق والتي تكون غالباً في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري، حيث تصرف الوزارة كمية من الدقيق المدعم شهرياً للفرد.

أوضح أنه تم تحريك سعر الدقيق مؤخراً من 7.5 جنيه إلى 30 جنيهاً، عقب زيادة سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً. وتبلغ حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين من الخبز المدعم 5 أرغفة يومياً بما يعادل 150 رغيفا شهرياً بسعر الرغيف 20 قرشاً، وبسعر إجمالي 30 جنيهاً لـ150 رغيفاً، وهو نفس قيمة حصة المواطن من الدقيق المدعم وهو 10 كيلو شهرياً في حال رغبة الفرد في الحصول على الدقيق بدلاً من الخبز.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور على المصيلحي، قد أصدر توجيهاً وزارياً رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل تكلفة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً، حيث تضمن استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد يومياً المدرج تموينيا وبذات الأوزان المقررة بنحو 90 غراماً للرغيف وبذات المواصفات المقررة.

كما تقرر تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي 20 قرشاً للرغيف زنة 90 غرام وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020 للخبز "ماو، ملدن، مجر" و30 جنيهاً سعر بيع عبوة 10 كيلو من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينياً شهرياً.