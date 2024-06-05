مستثمر شهير يتحدث عن قرارات الاستثمار مع اشتعال الحرب الاقتصادية

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قال راي داليو إن الصراعات الداخلية ستكون "أبرز أحداث هذا العام"، خاصة فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الطرفان سيقبلان نتيجة الانتخابات الأميركية.

وأضاف داليو خلال خطاب عبر الفيديو في منتدى غرينتش الاقتصادي في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، إن سياسات الإدارة التي يديرها دونالد ترامب ستكون مختلفة تماماً عن السياسات الديمقراطية. ومع ذلك، فيما يتعلق بالسياسات المناهضة للصين، هناك اتفاق واسع بين الحزبين، بحسب ما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال المستثمر الملياردير ومؤسس شركة بريدجووتر أسوشيتس: "هناك خطر كبير من فرض عقوبات اقتصادية سيكون أمرا فظيعا بالنسبة للعالم".

كان داليو يبني الحجة القائلة بأن العالم يدخل فترة من المخاطر الأكبر، على خلفية خلق ديون هائلة، وصراعات داخلية غير مسبوقة في البلدان المتقدمة، واشتباكات بين القوى العظمى. أضف إلى ذلك الكوارث الطبيعية التي سيكلف كبحها 8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، والأوبئة، والثورة الصناعية الكبرى التي يقودها الذكاء الاصطناعي. وتستدعي حالات عدم اليقين التنويع الفعال في الاستثمارات، عبر البلدان والعملات وفئات الأصول.

وقال: "إن قوة التنويع أعظم من قوة اتخاذ القرار الجيد".

ووفقاً لـ "داليو": "إذا نظرنا إلى التاريخ، فإن "الحرب الاقتصادية تسبق الحرب العسكرية". ورغم أنه لن يكون هناك على الأرجح أي شكل وشيك من أشكال الصراع العسكري، ففي قضية تايوان فإن سياسة الصين الواحدة "لن تستمر إلى الأبد". وقد أثار ذلك تساؤلات من المستثمرين الدوليين الذين يقيسون ما إذا كانوا سيعانون من الإجراءات التي تتخذها حكومتهم.

وقال داليو: "قد يواجه المستثمرون الأميركيون الذين يستثمرون في الصين عواقب سلبية من حكوماتهم". "وهناك قلق من أن الجانب الصيني قد يجعل الأمر صعبا".

وقال داليو إن هذه المخاوف تنعكس في تراجع سوق الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي في وقت سابق من هذا العام. وأضاف أن الأصول الصينية أصبحت الآن مسعرة بشكل جذاب للغاية، مضيفاً أن شركة بريدجووتر حققت أداءً جيداً للغاية في عملها هناك خلال السنوات الخمس الماضية، مسلطاً الضوء على وجود طرق فعالة للاستثمار في الصين.

وفي حين أنه سيبقى مستثمرا في الولايات المتحدة والصين - اللتين يقول إنهما اللاعبان الكبيران الوحيدان في التكنولوجيا الثورية الجديدة - فقد لفت الانتباه إلى الدول المحايدة مثل تلك الموجودة في جنوب شرق آسيا، والهند، وحتى الشرق الأوسط. في الحرب، غالباً ما يكون أداء الدول المحايدة أفضل من الفائز. المفتاح هو الانتباه إلى "الكمية" في التنويع.

يفضل داليو أصول الأسهم على الديون، لأنه يشعر بالقلق من عدم قدرة فئة الأصول الأخيرة على توفير عوائد كافية. وقال إن البنوك المركزية تمتلك الكثير من تلك الديون وتتكبد خسائر، مضيفاً أنها قد تضطر إلى تسييل تلك الخسائر، وهي نتيجة تضخمية كلاسيكية في أواخر الدورة. وينبغي أن يكون الذهب في محفظة المستثمرين، لأنه ثالث أكبر عملة احتياطية، خلف الدولار واليورو مباشرة.