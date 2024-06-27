رد غاضب من نجيب ساويرس على أزمة الكهرباء.. "نقطنا بسكوتك"

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علّق الملياردير المصري نجيب ساويرس، رداً على منشور على منصة X بخصوص مشكلة إمدادات الغاز وتخفيف أحمال الكهرباء: "يا ريت تنقطنا بسكوتك.. وتعتزل المهنة دي".

كان المنشور يخص شخصا يدعى أحمد مبارك، والذي يعرف نفسه على أنه كاتب وسياسي مصري، يتحدث عن مؤامرة للضغط على مصر والتي تجلت مؤخراً في نقص إمدادات الغاز الطبيعي وتخفيف الدولة للأحمال عبر زيادة عدد ساعات فصل الكهرباء إلى 3 ساعات.

وادعى صاحب المنشور، أن هناك تطورا خطيرا في مسلسل الضغط على مصر لتنفيذ مخطط التهجير.

وقال إنه بعد تعطيل الملاحة في البحر الأحمر بنسبة 90%، وانخفاض إيراد قناة السويس الذي أثر بشدة على موارد الدولة الدولارية في هذا التوقيت الحساس، وبعد منع إسرائيل الغاز عن مصر لتسييله بحجة أعطال فنية في الآبار ما زاد من التأثير الاقتصادي، "ضغطت إسرائيل وأميركا على قبرص واليونان لمنع تصدير الغاز إلى مصر بغرض إسالته مما أثر على حجم الغاز الذي كانت تعتمد عليه مصر في ذروة الأزمة الحارة والأزمة الاقتصادية".

نجيب ساويرس يتحدث عن أسباب مشكلة الكهرباء الحقيقية في مصر

وزعم مبارك أن أسباب انقطاع الكهرباء لها علاقة بارتفاع درجات الحرارة ونقص المورد الدولاري هي بالتأكيد صحيحة، لكن السبب الرئيسي هو الضغوط الإسرائيلية الأميركية اقتصادياً على مصر لعمل أزمة داخلية ينتج عنها غضب شعبي فتضطر مصر بقبول مخطط إسرائيل بالتهجير.

وجاء رد مبارك على تعليق ساويرس: "هل هذه حرية الرأي التي تنادي بها؟". "ديموقراطية في اتجاه واحد".