"ميليندا غيتس" تكشف أفضل درس تعلمته من تشارلي مونغر

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لم يكن تشارلي مونغر مجرد مستثمر مشهور، بل كان أحد العقول المدبرة وراء عقود من النجاح المالي لشركة بيركشاير هاثاواي.

كما قدم نصائح حياتية عظيمة، وفقاً للمليارديرة ميليندا فرينش غيتس.

شاركت فرينش غيتس، البالغة من العمر 59 عاماً، درسها المفضل من دروس مونغر خلال خطاب التخرج الأخير في جامعة ستانفورد. وقالت "قال تشارلي إن أعلى شكل يمكن أن تصل إليه الحضارة هو شبكة سلسة من الثقة المستحقة". وأضافت "أشخاص موثوقون تماماً، ويثقون ببعضهم البعض بشكل صحيح، ليس هناك ما هو أفضل من ذلك"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت فرينش غيتس: "كمجتمع، لسنا مستعدين دائماً للشعور بالمسؤولية تجاه الشخص الذي بجانبنا أو الشخص الذي يقف على الجانب الآخر من الرأي أو النقاش". "لكننا بحاجة لبعضنا البعض. بغض النظر عمن أنت، ستكون هناك لحظات في رحلتك تحتاج فيها إلى حملك أو عندما يحتاجك شخص آخر لحملها".

قضى مونغر، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 99 عاماً، عقوداً كنائب رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي - الشريك التجاري القديم لوارن بافيت واليد اليمنى.

غالباً ما امتدت نصيحته إلى ما هو أبعد من التمويل والاستثمار، وكانت تتشكل عادةً من خلال سلوكه الواقعي ونظرته المتفائلة للحياة.

بالنسبة لمعظم الناس، يمكن أن تلعب الاتصالات دوراً رئيسياً في نجاحك الشخصي أو المهني. وقد يساعدك الرؤساء والموجهون على التفوق في مكان العمل أو فتح شبكتهم لك. قد يقدم لك أصدقاؤك نصائح رائعة حول العلاقة. حتى الشخص الغريب في متجر البقالة يمكنه أن يقدم لك نوعاً جديداً من الطعام الذي تحبه.

تجميع العلاقات عن عمد هو حتى استراتيجية قيادية، وبحسب، ليزا سكيتي تاتوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التدريب المهني Landit: "لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه اليوم لولا الأشخاص الذين آمنوا بي". "إذا كنت ترغب في التقدم، عليك أن تحيط نفسك بأشخاص لديهم توقعات أعلى منك مما تتوقعه من نفسك".

رددت تعليقاتها درس مونغر القائل بأن الناس يمكنهم المضي قدماً معاً أكثر بكثير مما يمكنهم فعله بمفردهم، ومن خلال كونك شخصاً مهتماً وجديراً بالثقة، سيقدم لك الآخرون نفس النوع من الدعم. وعلى نحو مماثل، حثت فرينش غيتس جمهورها على إقامة "روابط قوية ومتبادلة مع الآخرين، حتى لو كانوا يختلفون حول قضايا كبيرة أو صغيرة".

وقالت: "أنت تتخرج في عالم محطم، لكن المجتمع هو الذي يعيد بناء الأشياء". "معاً يمكنك إعادة الأمور المكسورة إلى طبيعتها مرة أخرى".