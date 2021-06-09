مصر والأردن يبحثان سبل تعزيز التبادل السياحي

بحث وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، أمجد العضايلة سبل تعزيز التبادل السياحي بين مصر والأردن.

وقال العناني، في بيان، إن الأردن يأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

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كما أكد وزير السياحة والآثار على استعداد مصر التام لتذليل أية إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين لا سيما في ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما.

ومن جانبه، قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، إن مدينة شرم الشيخ تعد الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني، لافتا إلى أهمية استغلال الخط البري الرابط بين البلدين لسهولة الانتقال بينهما.

كما أشار إلى ما تحتضنه الأردن من أماكن سياحية متنوعة.

وتناول اللقاء مناقشة توقيع بروتوكول تعاون سياحي بين البلدين لتشجيع أنشطة الترويج والبرامج المشتركة للمعالم السياحية بين البلدين على المستوى البيني والدولي وما يتميزان به من منتجات سياحية ثقافية وشاطئية وترفيهية.

هذا بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة معارض سياحية داخل مصر والأردن وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتجديد اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية.