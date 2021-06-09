.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر والأردن يبحثان سبل تعزيز التبادل السياحي

لقاء وزير السياحة المصري وسفير الأردن
جانب من لقاء لقاء وزير السياحة المصري وسفير الأردن
سياحة

مصر والأردن يبحثان سبل تعزيز التبادل السياحي

مدينة شرم الشيخ تعد الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بحث وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، أمجد العضايلة سبل تعزيز التبادل السياحي بين مصر والأردن.

وقال العناني، في بيان، إن الأردن يأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما أكد وزير السياحة والآثار على استعداد مصر التام لتذليل أية إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين لا سيما في ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما.

دولة عربية وحيدة ترتقي للمقدمة.. أميركا تخفف حظر السفر إلى 110 وجهات  سياحة وسفر سياحة دولة عربية وحيدة ترتقي للمقدمة.. أميركا تخفف حظر السفر إلى 110 وجهات 

ومن جانبه، قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، إن مدينة شرم الشيخ تعد الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني، لافتا إلى أهمية استغلال الخط البري الرابط بين البلدين لسهولة الانتقال بينهما.

كما أشار إلى ما تحتضنه الأردن من أماكن سياحية متنوعة.

وتناول اللقاء مناقشة توقيع بروتوكول تعاون سياحي بين البلدين لتشجيع أنشطة الترويج والبرامج المشتركة للمعالم السياحية بين البلدين على المستوى البيني والدولي وما يتميزان به من منتجات سياحية ثقافية وشاطئية وترفيهية.

هذا بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة معارض سياحية داخل مصر والأردن وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتجديد اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل
صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم
الأكثر قراءة
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي
هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة
دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟ دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة
قبل أن تذهب
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
اكتشف المزيد