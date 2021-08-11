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المسافرون عبر مطار هيثرو البريطاني يسجلون أعلى مستوى منذ بدء الجائحة

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طيران

المسافرون عبر مطار هيثرو البريطاني يسجلون أعلى مستوى منذ بدء الجائحة

المطار استقبل 1.5 مليون مسافر في يوليو

دبي - العربية.نت

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كشف مطار هيثرو البريطاني، عن ارتفاع عدد المسافرين في يوليو الماضي مع تخفيف الحكومة قيود السفر.

وحذر المطار من أن الأرقام الكلية ما زالت تقل 80% عن مستوياتها قبل الجائحة.

وذكر المطار أنه استقبل أكثر من 1.5 مليون مسافر في يوليو، ما يجعله الشهر الأكثر ازدحاما منذ مارس عام 2020.

وانتقد مطار هيثرو وشركات طيران مثل الخطوط الجوية البريطانية، الحكومة لعدم تخفيف قيود السفر بسرعة رغم سرعة تنفيذ حملة التطعيم وبسبب القواعد المعقدة التي مازالت تشمل اختبارات فيروس كورونا المكلفة.

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