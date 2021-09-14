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الكويت تسمح بعودة غير المطعمين بلقاح كورونا من هذه الفئة

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فيروس كورونا

الكويت تسمح بعودة غير المطعمين بلقاح كورونا من هذه الفئة

القرار يشمل الفئات العمرية ما دون 18 عاما ممن لديهم إقامة صالحة بالكويت

دبي - العربية.نت

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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قرارا ببدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن السماح بدخول الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون الـ 18 سنة والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على اللقاح.

وذكرت الإدارة في تعميم نشر على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أن القرار يأتي شريطة تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي على هذه الفئات.

ونص التعميم على ضرورة توقيع الفئات المشمولة تعهداً بالتطعيم حال دخولهم إلى الكويت وتسليمه إلى وزارة الداخلية.

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وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن الأسبوع الماضي عن السماح بدخول دولة الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون 18 سنة، والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة بدولة الكويت ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم.

كانت الكويت أعلنت عن إجراءاتها الجديدة المتعلقة بالسفر إلى البلاد، في إطار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.

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