طيران الإمارات تستأنف الرحلات إلى خمس دول إفريقية

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، أنها ستستأنف العمليات بين دبي وخمس دول إفريقية بدءا من 29 يناير.

وذكرت طيران الإمارات، أنها ستستأنف الرحلات إلى إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا، حسب رويترز.

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وفي 25 ديسمبر 2021، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.