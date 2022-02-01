اقتصاد الصين
الصين: 70% من المواقع السياحية تعمل بشكل طبيعي
خلال عطلة عيد الربيع
ذكرت وزارة الثقافة والسياحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 70% من المواقع السياحية من المستوى الأول "A" في الصين ستعمل بشكل طبيعي خلال عطلة عيد الربيع التي تستمر أسبوعا اعتبارا من يوم الاثنين.
وقال المسؤول بالوزارة يو تشانغ قوه، إنه سيتم إغلاق بعض المواقع السياحية مؤقتًا بسبب كوفيد-19 أو لأسباب موسمية خلال العطلة.
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ويوافق عيد الربيع أو السنة القمرية الصينية الجديدة الأول من فبراير من هذا العام، نقلاً عن وكالة "شينخوا".
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