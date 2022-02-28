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"الخطوط السعودية" تطلق أولى رحلاتها إلى تايلاند

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الخطوط السعودية
إحدى طائرات الخطوط السعودية
اقتصاد السعودية

"الخطوط السعودية" تطلق أولى رحلاتها إلى تايلاند

تعتزم تسيير 3 رحلات أسبوعياً

دبي - العربية.نت

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دشنت الخطوط الجوية العربية السعودية، أولى رحلاتها إلى تايلاند، التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك، بحضور القنصل العام لمملكة تايلاند في جدة سراجاك بوراناسامريدي، إلى جانب عدد من كبار الضيوف، وممثلي وسائل الإعلام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعتزم "الخطوط السعودية"، تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً تتضمن التوقف في مطار الملك خالد الدولي بالنسبة للضيوف المغادرين والقادمين إلى الرياض، وذلك في خطوة تعقب توجه البلدين مؤخراً، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتجسد التزام "الخطوط السعودية" التام بربط الضيوف بوجهات السفر الأكثر طلبًا على مستوى العالم.

وأشار نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، عصام محمد اخونباي، إلى أن المملكة تفخر بقدرتها على فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية التي جرى تعزيزها مؤخرا بين المملكة العربية السعودية وتايلاند.

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