تعطل حركة السفر الجوي في الصين بعد حادث طائرة مأساوي
إلغاء حوالي 74٪ من الرحلات التي كانت مقررة اليوم
تم إلغاء حوالي 74٪ من 11800 رحلة جوية كانت مقررة في الصين اليوم الثلاثاء، بما في ذلك غالبية الرحلات المقررة بين بكين وشنغهاي، وهي عادة واحدة من أكثر الطرق المحلية ازدحامًا في العالم، وفقاً لـ VariFlight.
تأتي الإلغاءات بعد تحطم طائرة بوينغ 737-800 NG التي تديرها شركة طيران شرق الصين China Eastern في مقاطعة قوانغشي بعد ظهر يوم أمس الاثنين. وكان على متنها 132 شخصا فيما لم يتم العثور على ناجين، في أول حادث طيران مميت في الصين منذ العام 2010.
كان قطاع السفر الجوي الصيني قد تأثر بالفعل بالقيود المتعلقة بـ "كوفيد-19"، مما أدى إلى مستوى عالٍ من الإلغاءات، لكن معدل إلغاءات اليوم الثلاثاء لا يزال الأعلى هذا العام، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن شركة بيانات الطيران الصينية.
من بين 35 رحلة جوية من مطار هونغكياو بشانغهاي إلى بكين المدرجة اليوم، تم تشغيل رحلتين في الصباح وثلاث أخر مقررة، فيما تم إلغاء جميع الرحلات المتبقية. ومن المقرر تشغيل خمس فقط من أصل 34 رحلة جوية من بكين إلى مركز شنغهاي المحلي.
تراجعت أسهم شركة الطيران China Eastern بـ 7.3٪ في هونغ كونغ بعد خسارة 6.5٪ يوم أمس الاثنين. كما انخفضت أيضًا بنسبة 9.3٪ في تداولات شنغهاي صباح الثلاثاء، وهي الأسوأ أداءً على مقياس بلومبرغ لأسهم شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ. فيما هبط سهم بوينغ 3.6% في نيويورك خلال تداولات أمس.
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