السياحة الموسمية ترفع الطلب على الدينار الأردني

قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، إن الطلب على الدينار الأردني ازداد تدريجياً مع بدء الأجواء الصيفية ونشاط السياحة الداخلية والقادمة من الخارج وعطلة المدارس وزيارة المغتربين.

وتوقع ديرانية، أن ينشط الطلب خلال الأيام المقبلة، قبيل عيد الأضحى، على الليرة التركية والجنيه المصري، بالتزامن مع ازدياد عدد السياح والمسافرين في العطلات، مشيراً إلى أن الطلب على الريال السعودي جيد نسبة لهذا الوقت من السنة، بالتزامن مع موسم الحج.

مادة اعلانية

وبين أن الحوالات الداخلية بين فروع شركات الصرافة نشطة، نظراً لانتشار محلات الصرافة في كل المدن والمحافظات وسهولة تحويل الأموال، أسوة بالتحويلات البنكية، وفق ما صرح به لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"

.

ولفت إلى أن الحوالات الصادرة من الأردن ضمن مستوياتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من السنة، فيما تباطأت حركة الحوالات الواردة من دول الخليج، بسبب المنافسة الشديدة في سوق العمل الخليجي وارتفاع التضخم وغلاء المعيشة.

ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في الأردن 105 شركات، بفروع منتشرة في جميع المحافظات.