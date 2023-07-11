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منظمة الطيران المدني الدولي
طيران

السعودية تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في "الإيكاو"

للعام 2023 و2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية فوز المملكة برئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للعام 2023 - 2024.

وتم الإعلان عن ذلك في الجلسة السادسة لمجلس المنظمة في دورته رقم (229) والمنعقدة في مونتريال بكندا.

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ومن أبرز مهام لجنة أمن الطيران في الإيكاو رفع توصيات للمجلس بشأن السياسات والتوجهات الاستراتيجية والأولويات وتخطيط الأنشطة ذات الصلة بأمن الطيران، إضافة إلى تقديم المشورة إلى المجلس بشأن إقرار القواعد القياسية والتوصيات الدولية المتعلقة بالأمن، وفقا لـ"واس".

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كما تعنى اللجنة بتقييم التهديدات الجديدة والناشئة التي يتعرض لها مجال الطيران المدني حول العالم، واتخاذ اللازم حيال معالجتها بغرض حماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروع.

والمملكة عضو بالمنظمة منذ عام 1963، ونالت عضوية مجلس المنظمة منذ العام 1986وحتى الآن. و"الإيكاو" منظمة دولية تتخذ من مونتريال مقرا لها، وتضم 193 دولة.

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