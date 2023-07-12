مطار الفجيرة الدولي يستقبل أولى رحلات خطوط السلام العمانية

استقبل اليوم الأربعاء مطار الفجيرة الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة أولى الرحلات المباشرة لطيران السلام العمانية لتصبح بذلك أول ناقل من سلطنة عُمان يقوم بتسيير رحلاته إلى هذا المطار، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأعلنت شركة "خطوط السلام" الجوية العمانية في يونيو الماضي عن عزمها فتح وجهات جديدة للمسافرين من مطار الفجيرة الدولي بدولة الإمارات ما يسهم في دفع حركة السياحة من خلال استراتيجية طموحة تضع المطار على خارطة حركة المسافرين حول العالم اعتبارا من 12 يوليو المقبل عبر تشغيل طيران السلام أربع رحلات أسبوعية إلى الفجيرة كل يومي اثنين وأربعاء.

مادة اعلانية

تتضمن الوجهات الجديدة من خلال مطار الفجيرة وعبر "مطار مسقط الدولي" 18 وجهة تشمل عدة مدن وهي الرياض وشيراز وطهران وطرابزون وبانكوك وبوكيت وكوالالمبور ودكا وشيتاجونج وكولومبو وجايبور وكراتشي وصلالة ومسقط وكاتماندو ولكناو وسيالكوت ووتريفاندرم.