ماذا ربحت اليابان من أولمبياد طوكيو 2020؟

لاشك أن الفوز بميدالية ذهبية هو قمة العائد بالنسبة للاعبين الرياضيين، وبنفس الوقت فإن استضافة الألعاب الأولمبية قد يعكس قوة وهيمنة الدولة المستضيفة، وربما لهذا تتنافس الدول للحصول على الاستضافة بالرغم من التكاليف الضخمة التي تتحملها. فما هي مخرجات أولمبياد طوكيو 2020 وسط جائحة كورونا.

كان من المفترض أن تكون أولمبياد طوكيو 2020 محفزاً كبيراً للاقتصاد، كما حدث عام 1964، فبفضل استضافة تلك الألعاب الأولمبية، استثمرت اليابان في البنية التحتية ولكن في ظروف غير عادية، وباء على وجه التحديد. كيف خرجت اليابان من أولمبياد 2020 التي انتهت أمس؟

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طوكيو في البداية وضعت ميزانية بـ 7.3 مليار دولار لاستضافة أولمبياد 2020، ثم قُدر الإنفاق الفعلي بنحو 20 مليار دولار.