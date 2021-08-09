.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماذا ربحت اليابان من أولمبياد طوكيو 2020؟

  • الخط
اقتصاد اليابان

ماذا ربحت اليابان من أولمبياد طوكيو 2020؟

تأجيل المباريات لمدة عام كامل أدى إلى ارتفاع تكاليف صيانة الملاعب

سمر الماشطة - العربية

نشر في: آخر تحديث:

لاشك أن الفوز بميدالية ذهبية هو قمة العائد بالنسبة للاعبين الرياضيين، وبنفس الوقت فإن استضافة الألعاب الأولمبية قد يعكس قوة وهيمنة الدولة المستضيفة، وربما لهذا تتنافس الدول للحصول على الاستضافة بالرغم من التكاليف الضخمة التي تتحملها. فما هي مخرجات أولمبياد طوكيو 2020 وسط جائحة كورونا.

كان من المفترض أن تكون أولمبياد طوكيو 2020 محفزاً كبيراً للاقتصاد، كما حدث عام 1964، فبفضل استضافة تلك الألعاب الأولمبية، استثمرت اليابان في البنية التحتية ولكن في ظروف غير عادية، وباء على وجه التحديد. كيف خرجت اليابان من أولمبياد 2020 التي انتهت أمس؟

طوكيو في البداية وضعت ميزانية بـ 7.3 مليار دولار لاستضافة أولمبياد 2020، ثم قُدر الإنفاق الفعلي بنحو 20 مليار دولار.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
احذروا تناول البيتزا المجمدة كل يوم.. لهذه الأسباب! احذروا تناول البيتزا المجمدة كل يوم.. لهذه الأسباب!
"أنا حر في أموالي".. ساويرس يقدم عرضا لفتاة الفستان
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد