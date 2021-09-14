ترقب لإعلان آيفون 13.. وهذه أبرز الميزات

يبدو أن نجاح آبل في الوصول إلى عتبة الثلاثة تريليونات دولار مرهون بالميزات الجديدة والتحديثات لآيفون 13.

وسيشهد اليوم إطلاق آيفون 13، ويتميز الهاتف الجديد بأنه سيأتي بأربعة أحجام آيفون 13 ميني، وآيفون 13، وآيفون 13 برو، آيفون 13 برو ماكس.

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تتراوح أسعار هاتف أبل الجديد من 700 دولار حتى 1800 دولار بحسب الحجم والسعة.

ووفق التسريبات الأخرى، فإن بطارية آيفون 13 ستكون أكبر وبالتالي عمرها أطول.

وكما سيتضمن تحديث الشاشة أو Refresh rate والذي ببساطة يجعل كل شيء أوضح الفيديوهات والألعاب والصور وهذه تسريبة أخرى فيما يخص آيفون 13.

والآيفون 12 يحتوي على شاشة بـ 60 هيرتز. أي يعرض 60 صورة في الثانية الواحدة فيما تتمتع هواتف اخرى أرخص، من سامسونج وهواوي مثلاً بمعدل تحديث عند 120 هيرتز، ولهذا تبدو الصور أوضح على تلك الهواتف.

وحسب التسريبات فإن جهاز آيفون 13 لن يحتوي على منافذ للأسلاك فمنذ أن تخلصت أبل من مقبس سماعة الرأس عام 2016 مع آيفون 7 توقع الخبراء أن آبل ستصنع يومًا ما، هاتفًا بدون منافذ تمامًا. يتم شحنها لاسلكياً أو عبر البلوتوث تماما مثل لوحة المفاتيح Magic Keyboard من أبل.

فيما تعد أكبر ميزة وأكبر تسريبات تدور حول الكاميرات، وهذه الميزة التي تجعل البعض تفضيل أجهزة أندرويد، ولكن ربما ليس لوقت طويل فيمكن أن يحصل آيفون 13 برو على مستشعر أكبر للكاميرا الواسعة مع مثبت للصورة أيضاً.

وقد يحتوى آيفون 13 على كاميرا فائقة الدقة تعمل أفضل من السابق في الإضاءة المنخفضة وفتحة عدسة أسرع.

تشير التسريبات أيضًا إلى أنه يمكن إعادة قارئ البصمة لإلغاء قفل آيفون وربما في أي مكان على الشاشة بدلاً من موقع المستشعر الفردي الموجود حاليًا على هواتف أندوريد.