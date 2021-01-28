قالت منظمة الصحة العالمية إن فريقها الذي يقوم حالياً بزيارة للصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا سيقابل علماء الجمعة ويخطط لزيارة مختبرات وأسواق ومستشفيات في مدينة ووهان.

وغادر الفريق فندق الحجر الصحي بمدينة ووهان في وقت سابق الخميس استعداداً للعمل الميداني بعد أسبوعين من وصوله للمدينة التي ظهر فيها الفيروس أول مرة في أواخر عام 2019.

وشابت تلك المهمة التأخيرات والمخاوف المتعلقة بإتاحة المعلومات وتراشق كلامي بين الصين والولايات المتحدة التي تتهم بكين بإخفاء حجم تفشي الفيروس، كما انتقدت شروط الزيارة التي نفذ بموجبها خبراء صينيون المرحلة الأولى من البحث.

وقالت المنظمة في تغريدة: "الزيارات الميدانية ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، وسوق هوانان، ومركز ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، مضيفةً أن فريق الخبراء المستقلين، المقرر أن يظل في الصين لمدة أسبوعين آخرين، سيتحدث أيضاً إلى مجموعة من أوائل المصابين بالفيروس في المدينة.

وأضاف البيان: "كل الافتراضات مطروحة على الطاولة مع اتباع الفريق للمنهج العلمي في عمله".

وغادر الفريق الفندق الخميس بعد الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي بقليل دون التحدث للصحفيين الذين كانوا على مسافة منه وخلف حاجز أصفر، واستقلوا حافلة ارتدى سائقها سترة واقية كاملة.

وسعت منظمة الصحة إلى خفض سقف التوقعات المتعلقة بتوصل الفريق لنتائج.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ في المنظمة للصحفيين هذا الشهر: "ليس هناك ضمانات للوصول لإجابات.. إنها مهمة صعبة".

وسعت الصين لترسيخ فكرة نشأة الفيروس في الخارج قبل اكتشافه على أراضيها وذلك بتحدث وسائل الإعلام عن وجود الفيروس في أغذية معبأة مستوردة، وأبحاث علمية تقول إنه انتشر في أوروبا في 2019.

وألمحت وزارة الخارجية الصينية أيضاً إلى أن الإغلاق المفاجئ لمختبر عسكري أميركي في ولاية ماريلاند في يوليو 2019 مرتبط بالوباء.