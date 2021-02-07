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الكويت تمنع غير المواطنين من دخولها لمدة أسبوعين

Passengers wait at the departure gate at Kuwait international airport in Kuwait City on January 3, 2021, as the country reopens the airport after a 12-day closure to stem the spread of the COVID-19 pandemic.
مطار الكويت
فيروس كورونا

الكويت تمنع غير المواطنين من دخولها لمدة أسبوعين

يأتي القرار مع سعي الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا وهو قابل للتجديد حسب المعطيات الصحية

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دبي – العربية.نت

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ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر، اليوم الأحد، أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتباراً من اليوم الموافق السابع من فبراير، ولمدة أسبوعين، مع بعض الاستثناءات.

ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في التغريدة: "ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم".

ويسري هذا الإجراء من الأحد 7 فبراير ولمدة أسبوعين، قابلة للتجديد حسب المعطيات الصحية الجديدة.

مركز للخضوع لفحص كورونا قرب المطار في الكويت
مركز للخضوع لفحص كورونا قرب المطار في الكويت

يأتي هذا بينما قررت الاتحادات الرياضية الكويتية، الخميس الماضي، إيقاف النشاط الرياضي محليا بداية من الأحد 7 فبراير المقبل، ولمدة شهر قابل للتمديد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.

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ودعت الهيئة العامة للرياضة الكويتية كافة الاتحادات الرياضية لوقف الأنشطة لمدة شهر واحد قابل للتمديد بداية من الأحد المقبل وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن تفشي فيروس كورونا.

وكانت الكويت قد شهدت تراجعا في عدد حالات الإصابة اليومية إلى ما دون 300 أواخر العام الماضي من ذروة وصلت إلى أكثر من ألف حالة في مايو.

هذا وتصل شحنة جديدة من لقاح "فايزر بيونتيك" إلى الكويت الأسبوع المقبل، تقدر بـ 100 ألف جرعة، إلى جانب وصول دفعة جديدة ثانية من لقاح "أسترازينكا أكسفورد" نهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل تقدر بنحو 200 ألف جرعة.

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