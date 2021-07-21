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منظمة الصحة: المتحور دلتا سيصبح سلالة كورونا المهيمنة قريباً

FILE PHOTO: A hospital staff member is pictured before treating a patient suffering from the coronavirus disease (COVID-19) at Hospital del Mar, where an additional ward has been opened to deal with an increase in coronavirus patients in Barcelona, Spain July 15, 2021. REUTERS/Nacho Doce/File Photo
ممرضة في مستشفى ببرشلونة يعالج فيه مصابو كورونا
فيروس كورونا

منظمة الصحة: المتحور دلتا سيصبح سلالة كورونا المهيمنة قريباً

المنظمة أعطت 4 تفسيرات للزيادة بأعداد الإصابات الجديدة المسجلة أسبوعياً

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جنيف – فرانس برس

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توقّعت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن يصبح المتحور دلتا من فيروس كورونا، الشديد العدوى والمسؤول حالياً عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.

وينتشر المتحور، الذي ظهر للمرة الأولى في الهند، في 124 دولة وإقليماً حالياً، مع انضمام 13 دولة منذ الأسبوع الماضي إلى القائمة، مقابل 180 دولة يتفشى فيها متحوّر ألفا الذي ظهر في بريطانيا، و130 دولة ينتشر فيها متحور بيتا الذي تم رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا، إضافة إلى 78 يوجد فيها متحورة غاما التي ظهرت في البرازيل.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "من المتوقع أن يحل المتحور دلتا مكان المتحورات الأخرى بسرعة ليصبح السلالة المهيمنة من كورونا الأكثر انتقالاً في الأشهر المقبلة".

مركز للخضوع لفحص كورونا في سيدني بأستراليا حيث ينتشر المتحور دلتا
مركز للخضوع لفحص كورونا في سيدني بأستراليا حيث ينتشر المتحور دلتا

وبات المتحور دلتا سبباً لأكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنغلادش وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرتغال وإسرائيل.

ولم تتضح بعد، وفق المنظمة، "الآلية الدقيقة" التي تجعل هذه المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع السلالات الأخرى.

وأحصت المنظمة تسجيل نحو 3.4 مليون إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يوليو، بزيادة نسبتها 12% عن الأسبوع السابق.

وحذّرت من أنه "بهذا المعدل، من المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها منذ بداية الوباء في أنحاء العالم مئتي مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة".

دفن أحد المتوفين بكورونا في جزيرة جاوة في إندونيسيا
دفن أحد المتوفين بكورونا في جزيرة جاوة في إندونيسيا

وبرّرت هذا المسار بأربعة عوامل تتلخّص بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار، والتراخي في اتباع تدابير الصحة العامة واختلاط اجتماعي أقوى وواقع أن العديد من الأشخاص لم يتلقوا اللقاح بعد.

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وارتفع، خلال الأسبوع الماضي عدد الحالات الجديدة بنسبة 30% في غرب المحيط الهادئ و21% في أوروبا، بحسب المنظمة.

وسجّلت إندونيسيا العدد الأكبر من الإصابات (350273) بزيادة قدرها 44%، تليها بريطانيا(296447) بزيادة 41%، ثم البرازيل (287610) التي سجّلت انخفاضاً بنسبة 14%.

ومع ذلك، ظلّ عدد الوفيات الأسبوعي، البالغ 57 ألف شخص، مستقراً مقارنة مع الأسبوع السابق.

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