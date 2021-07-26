.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خبيرة بريطانية: تحورات كثيرة في سلالة دلتا.. ونتأهب للمزيد

Covid british and england variant, covid-19 virus with english flag stock photo
(تعبيرية)
فيروس كورونا

خبيرة بريطانية: تحورات كثيرة في سلالة دلتا.. ونتأهب للمزيد

شارون بيكوك: هناك حاجة لنظام مراقبة عالمي واضح لظهور السلالات الجديدة والتنسيق بشأن أفضل لقاحات لمواجهتها

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شارون بيكوك، خبيرة علوم الجينوم البريطانية المعنية بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا، إن الطريق سيكون طويلاً لعودة الحياة لطبيعتها من الجائحة.

وأضافت بيكوك في حديث مع وكالة "رويترز"، أنها متأهبة لحدوث تحورات جديدة في السلالة دلتا من كورونا التي تجتاح العالم حالياً.

شارون بيكوك
شارون بيكوك

وأنهى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات العزل العام في إنجلترا، وقال إن على بريطانيا أن تتعلم وبحذر كيف تتعايش مع الفيروس، وإن الطرح السريع للقاحات سمح بإعادة فتح الأنشطة في الصيف.

لكن بيكوك قالت إن عملية العودة للمسار الطبيعي للأمور ستكون بطيئة بسبب التوزيع غير المتعادل للقاحات عالمياً.

وأضافت: "إنه طريق طويل جداً لعودة الأمور لما كانت عليه". وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لنظام مراقبة عالمي واضح لظهور السلالات الجديدة والتنسيق بشأن أفضل لقاحات لمواجهتها، كما يتم مع الإنفلونزا".

من حملة تطعيم اللاجئين في اليونان
من حملة تطعيم اللاجئين في اليونان
جرعة من أسترازينيكا وأخرى من فايزر ترفعان مستوى المناعة فيروس كورونا لقاح كورونا جرعة من أسترازينيكا وأخرى من فايزر ترفعان مستوى المناعة

وأطلقت بريطانيا برنامجاً جديداً يضم منصة لتقييم ظهور سلالات جديدة من كورونا لمشاركة خبرتها في مجال الجينوم مع العالم.

ووصفت بيكوك سلالة دلتا، التي تسبب قلقاً كبيراً حول العالم حالياً، بأنها "الأقوى والأسرع" من بقية السلالات حتى الآن.

وتابعت قائلة: "هناك تحورات جديدة كثيرة في سلالة دلتا، ولهذا نتابع ذلك بتدقيق بالغ، لكن ليس هناك سبب حتى الآن للقلق بشأن ذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كويكب بحجم كويكب بحجم "هرم خوفو" يمر قرب الأرض اليوم
تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة! تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة!
الأكثر قراءة
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر
صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته
مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة
ما أسباب زيادة جرائم المجتمع بمصر؟ خبراء يجيبون للعربية.نت ما أسباب زيادة جرائم المجتمع بمصر؟ خبراء يجيبون للعربية.نت
ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها
قبل أن تذهب
الغنوشي يفشل بدخول البرلمان ويفض اعتصامه بالسيارة
الغنوشي يفشل بدخول البرلمان ويفض اعتصامه بالسيارة
اكتشف المزيد