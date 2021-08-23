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دراسة: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر كورونا

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An Israeli girl receives a dose of the Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine from the Magen David Adom during a campaign by the Tel Aviv-Yafo Municipality to encourage the vaccination of teenagers, on July 5, 2021, in Tel Aviv. Israel is now urging more 12- to 15-year-olds to be vaccinated, citing new outbreaks attributed to the more infectious Delta variant.
من عملية التطعيم ضد كورونا في إسرائيل
لقاح كورونا

دراسة: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر كورونا

دراسة إسرائيلية تؤكد أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة والمرض الشديد بين الأفراد في سن الـ60 وما فوق، وذلك مقارنةً بأناس حصلوا على جرعتين فقط

القدس – رويترز

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أظهرت نتائج نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة والمرض الشديد بين الأفراد في سن الـ60 وما فوق، وذلك مقارنةً بأناس حصلوا على جرعتين فقط.

وعرضت البيانات في اجتماع لجنة خبراء بالوزارة يوم الخميس ونشرت على موقعها الالكتروني الأحد دون عرض كامل لتفاصيل الدراسة.

من عملية التطعيم ضد كورونا في إسرائيل
من عملية التطعيم ضد كورونا في إسرائيل
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وتتفق النتائج مع إحصاءات منفصلة نشرتها شركة مكابي الإسرائيلية للرعاية الصحية الأسبوع الماضي وهي واحدة من عدة منظمات تقدم التطعيم ضد كورونا في إسرائيل.

وقال مسؤولون بالوزارة إن الحماية من الإصابة بالفيروس للأفراد في سن الـ60 وما فوقه بعد الحصول على جرعة ثالثة كانت أعلى أربعة أمثال من نسبة الحماية بعد الحصول على جرعتين.

ومنحت الجرعة الثالثة حماية أكبر بواقع خمس إلى ست مرات فيما يخص الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس ودخول المستشفى.

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