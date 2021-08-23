دراسة: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر كورونا

أظهرت نتائج نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة والمرض الشديد بين الأفراد في سن الـ60 وما فوق، وذلك مقارنةً بأناس حصلوا على جرعتين فقط.

وعرضت البيانات في اجتماع لجنة خبراء بالوزارة يوم الخميس ونشرت على موقعها الالكتروني الأحد دون عرض كامل لتفاصيل الدراسة.

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وتتفق النتائج مع إحصاءات منفصلة نشرتها شركة مكابي الإسرائيلية للرعاية الصحية الأسبوع الماضي وهي واحدة من عدة منظمات تقدم التطعيم ضد كورونا في إسرائيل.

وقال مسؤولون بالوزارة إن الحماية من الإصابة بالفيروس للأفراد في سن الـ60 وما فوقه بعد الحصول على جرعة ثالثة كانت أعلى أربعة أمثال من نسبة الحماية بعد الحصول على جرعتين.

ومنحت الجرعة الثالثة حماية أكبر بواقع خمس إلى ست مرات فيما يخص الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس ودخول المستشفى.