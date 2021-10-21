.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منظمة الصحة: كورونا قتل ما بين 80 و180 ألف عامل صحي

  • الخط
A nurse tends to a COVID-19 patient's IV during a tour of SSM Health St. Anthony Hospital's intensive care unit (ICU) amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Oklahoma City, Oklahoma, U.S., August 24, 2021. (Reuters)
عامل صحفي في قسم كورونا في أحد مستشفيات الولايات المتحدة
فيروس كورونا

منظمة الصحة: كورونا قتل ما بين 80 و180 ألف عامل صحي

حوالي 40% فقط من العمال الصحيين حول العالم تلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن فيروس كورونا تسبب في وفاة ما بين 80 ألفا و180 ألفا من أصل 135 مليون عامل صحي من حول العالم، منذ بداية الوباء في يناير 2020 وحتى شهر مايو الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان أن "هذه التقديرات مبنية على الـ3.45 مليون وفاة بسبب كوفيد-19 والمُعلن عنها لمنظمة الصحة العالمية بحلول مايو 2021 وهو رقم أقل من عدد الوفيات الحقيقي".

ممرضات في غرفة عناية فائقة مخصصة لمرضى كورونا في اليونان
ممرضات في غرفة عناية فائقة مخصصة لمرضى كورونا في اليونان

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "لهذا السبب من الضروري أن يكون تطعيم المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية".

وأوضح أن حوالي 40% من العمال الصحيين في العالم تلقوا جرعتي اللقاح، قائلاً: "تشير بيانات صادرة عن 119 بلداً إلى أنه في المعدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا التطعيم بالكامل".

وتابع: "ولكن يخفي هذا المعدّل فروقات كبير بين المناطق والمجموعات الاقتصادية. في افريقيا، تلقّى أقل من 10% من العاملين الصحيين اللقاح بشكل كامل، مقابل أكثر من 80% من العاملين الصحيين في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع".

من حملة التطعيم ضد كورونا في كوبا
من حملة التطعيم ضد كورونا في كوبا
متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته! قصص اقتصادية فيروس كورونا متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته!

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى الحرص على أولوية تلقّي جميع العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19 اللقاح.

وشدّد رئيس منظمة الصحة العالمية على أن "كون ملايين العاملين الصحيين لم يتلقوا بعد اللقاح ضد كوفيد-19 بعد 10 أشهر على الموافقة على استخدام اللقاحات هو بحدّ ذاته إدانة للبلدان والشركات التي تتحكم بالإمدادات باللقاح".

ويواصل تيدروس إدانة عدم المساواة في اللقاحات ويدعو البلدان التي تمتلك جرعات كافية لمشاركتها مع غيرها في حين أن مبادرة كوفاكس الدولية تتراجع بسبب نقص اللقاحات الكافية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته! متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته!
بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو
قبل أن تذهب
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
اكتشف المزيد