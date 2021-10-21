منظمة الصحة: كورونا قتل ما بين 80 و180 ألف عامل صحي

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن فيروس كورونا تسبب في وفاة ما بين 80 ألفا و180 ألفا من أصل 135 مليون عامل صحي من حول العالم، منذ بداية الوباء في يناير 2020 وحتى شهر مايو الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان أن "هذه التقديرات مبنية على الـ3.45 مليون وفاة بسبب كوفيد-19 والمُعلن عنها لمنظمة الصحة العالمية بحلول مايو 2021 وهو رقم أقل من عدد الوفيات الحقيقي".

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "لهذا السبب من الضروري أن يكون تطعيم المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية".

وأوضح أن حوالي 40% من العمال الصحيين في العالم تلقوا جرعتي اللقاح، قائلاً: "تشير بيانات صادرة عن 119 بلداً إلى أنه في المعدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا التطعيم بالكامل".

وتابع: "ولكن يخفي هذا المعدّل فروقات كبير بين المناطق والمجموعات الاقتصادية. في افريقيا، تلقّى أقل من 10% من العاملين الصحيين اللقاح بشكل كامل، مقابل أكثر من 80% من العاملين الصحيين في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع".

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى الحرص على أولوية تلقّي جميع العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19 اللقاح.

وشدّد رئيس منظمة الصحة العالمية على أن "كون ملايين العاملين الصحيين لم يتلقوا بعد اللقاح ضد كوفيد-19 بعد 10 أشهر على الموافقة على استخدام اللقاحات هو بحدّ ذاته إدانة للبلدان والشركات التي تتحكم بالإمدادات باللقاح".

ويواصل تيدروس إدانة عدم المساواة في اللقاحات ويدعو البلدان التي تمتلك جرعات كافية لمشاركتها مع غيرها في حين أن مبادرة كوفاكس الدولية تتراجع بسبب نقص اللقاحات الكافية.