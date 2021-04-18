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أول "دراما" في رمضان.. تحقيق عاجل مع صناع مسلسل "الطاووس"

الطاووس
مسلسل الطاووس

أول "دراما" في رمضان.. تحقيق عاجل مع صناع مسلسل "الطاووس"

المسلسل الذي يقوم ببطولته جمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب يتناول مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي

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القاهرة - أحمد الريدي 

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قبل انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بات مسلسل "الطاووس" أول عمل يتعرض لأزمة تهدد استكمال عرضه.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن فتح تحقيق عاجل مع صناع المسلسل والقنوات التي تقوم بعرضه، بسبب الشكاوى الكثيرة التي وردت إليه بسبب استخدام العمل "للغة لا تتفق" مع التعليمات التي أصدرها المجلس بشأن الأعمال الدرامية.

مسلسل الطاووس
مسلسل الطاووس
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وهذه تعليمات المجلس تؤكد على ضرورة "إعلاء القيم وعدم المساس بالأسرة المصرية أو الحط من شأنها أو إظهارها بصورة تسئ إليها" في أي من المسلسلات.

وشدد المجلس على كونه يحترم "حرية الإبداع" ولا يصادرها أو يقلل منها، لكنه يعمل في نفس الوقت على "تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسئ للفن المصري الأصيل".

يذكر أن مسلسل "الطاووس" الذي يقوم ببطولته جمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب يتناول مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي. وقد بات أول عمل درامي يواجه أزمة في رمضان.

مسلسل الطاووس
مسلسل الطاووس
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