أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان.. شكوى من أسرة إسماعيل ياسين

ما زال الفنان المصري محمد رمضان يواجه الأزمات الواحدة تلو الأخرى، فبعد أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي أمس بعد نزاع قضائي، وثورة غضب رواد التواصل ضد الفنان لتسببه في فصله من عمله ومن ثم تدهور حالته الصحية حتى وفاته، وبعدها قيام محامي الإعلامي عمرو أديب بتقديم بلاغات قضائية ضد رمضان بسبب تطاوله على الإعلامي، أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقدم أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية ضد الممثل المثير للجدل.

وجاءت شكوى أسرة الفنان الراحل بسبب مشهد في حلقة أمس السبت من مسلسل "موسى" حيث ظهر فيه شاب يجسد شخصية إسماعيل ياسين، ويدور بينه وبين الفنان رمضان حوار اعتبرته الأسرة لا يليق بالفنان الراحل، ولذلك تقدموا بشكوى رسمية في نقابة المهن التمثيلية ضد محمد رمضان، مطالبة بالحصول على حق إسماعيل ياسين الأدبي وتقديم اعتذار رسمي.

كما أضافت الأسرة أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها محمد رمضان الفنان الراحل، حيث كان قد انتقد في أحد مقابلاته الإعلامية أفلام الفنان المصري الشهير، التي تتناول الجيش، وقال إنها أساءت للجيش المصري.

مشاكل نفسية

من جانبها وعبر تدوينة على صفحتها على مواقع التواصل علقت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل على المشهد، وقالت إنها لا تلوم الفنان رمضان لأن تصرفاته تثبت أن لديه مشكلات نفسية أهمها عدم الثقة بالنفس، مضيفة أنها توجه اللوم للمخرج والمصور والمنتج الذين ينتمون للفن وسمحوا بالإساءة لفنان عظيم مثل جدها.

وانتقدت حفيدة إسماعيل ياسين الممثل الشاب الذي قام بتقليد جدها، رافضة رغبته في الشهرة حتى ولو على حساب الفنان الراحل الذي رحل عن عالمنا منذ 49 عاما.