.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد.. صورة جديدة تجمع سمير غانم مع عائلته

سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإيمي ودنيا

شاهد.. صورة جديدة تجمع سمير غانم مع عائلته

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لها برفقة والدها الراحل الفنان الكبير سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها دنيا سمير غانم.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، الأربعاء: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

وقبل أيام، وجهت شقيقتها، رسالة إلى والدها الذي توفي الشهر الماضي، بمناسبة يوم الأب العالمي.

فقد كتبت على حسابها في موقع "تويتر"، فوق صورة للفنان الراحل سمير غانم: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم". وأضافت "بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك".

كما تابعت مثنية على الحياة التي عاشتها مع أبيها، والتي كانت مفعمة بالسعادة والضحكات. وكتبت "كانت حياة كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي ربنا يرحمك ويسعدك يا أبي".

كميات كبيرة من الأكسجين

وكان غانم توفي في 20 مايو الماضي، متأثرا بإصابته بالفيروس، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

وغادر إلى مثواه الأخير دون أن تودعه زوجته دلال عبد العزيز، التي تقبع بدورها في مستشفى للعزل إثر إصابتها بكورونا أيضا.

وترقد دلال عبدالعزيز في العناية المركزة منذ ما يقارب الشهرين، حيث تعاني من أعراض ما بعد كورونا، وتحتاج إلى الأوكسجين بكميات كبيرة وهو ما يستلزم وضعها على الأجهزة التي تساعدها على هذا الأمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكنة تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكنة
الأكثر قراءة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية
المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب
تركيا تطلب من تركيا تطلب من "الإخوان" إيقاف أنشطتهم الإعلامية نهائياً من أراضيها
قبل أن تذهب
طلاب نازحون في إدلب يدرسون في وضع استثنائي بلا مدارس أو دفاتر
طلاب نازحون في إدلب يدرسون في وضع استثنائي بلا مدارس أو دفاتر
اكتشف المزيد