تعرف على جديد مسلسل "مسامير" السعودي

تتناول الحلقة 59 من برنامج "أون ديماند" على قناة "العربية"، أفلاما ومسلسلات عدة.

ويبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحديث عن مسلسل الرسوم المتحركة السعودي "مسامير" الذي عرض لأول مرة على اليوتيوب العام 2011 وهو من إنتاج شركة ميركوت. ويعالج الفيلم بطريقة كوميدية قضايا اجتماعية. تم الإعلان في الفترة الماضية عن "محافظة مسامير" على نتفليكس. يقدم الموسم الأول 8 حلقات، وكل حلقة تحمل قصة مختلفة وفي أوقات مختلفة، بعض الحلقات تقترب من النصف ساعة وأخرى عبارة عن 10 دقائق فقط.

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ثم تتطرق الحلقة إلى فيلم الأنيميشن Resident Evil، وهو عمل مقتبس من لعبة شهيرة ويتناول شخصيتين هما كلير وليون، تكتشفان فيروس غريب يُحوّل البشر إلى زومبي. يعتقد البعض أن الفيروس مُطوّر من قبل البشر، لكن ليون يحاول تقصّي مصدر الفيروس وما إذا كانت دول أنتجته لأهداف معيّنة.

كما تتناول الحلقة فيلم المؤامرة والإثارة Beckett. من بطولة جون ديفيد واشنطن ويعود الآن بهذا الفيلم كأول تعاون مع منصة نتفليكس. تدور الأحداث حول زوجين يتعرضان لحادث سيارة. عندما يستفيق الرجل من غيبوبة بعد الحادث لا يجد زوجته إلى جانبه. في سعيه للتفتيش عن زوجته يتعرّض للمطاردة ومحاولات قتل، ويُجبر على الهروب. يلجأ في نهاية المطاف إلى السفارة الأميركية لحماية نفسه ولتبرئة نفسه من تهمة إخفاء زوجته. يُعرض الفيلم على نتفليكس في أغسطس المقبل.

وآخر محاور الحلقة هي مع فيلم Jungle Cruise من إصدار منصة ديزني بلاس. القصة تتناول باحثة تستأجر قاربا من أجل البحث عن شجرة أسطورية مخبأة وسط غابة. وبحسب روايات الأساطير فإن لهذه الشجرة دورا مهما في تغيير مفاهيم الطب.

لكن رحلة البحث عن الشجرة "الأسطورية" لن تكون مهمة سهلة، حيث تتعرّض لتحديات جمّة. يُعرض الفيلم في دور السينما وعلى منصة ديزني بلاس، في نهاية الشهر الحالي