محمد رمضان يفجر مفاجأة عن أول حفل بالعراق.. وهذا المكان

في مفاجأة جديدة، كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تفاصيل حفله الجديد الذي من المقرر أن يقام في العراق ليصبح أول ظهور للفنان المصري في بلاد الرافدين.

ونشر صاحب أغنية "نمبر ون"، عبر حسابه على "انستغرام"، مساء الجمعة، صورة من الاتفاق الذي قام بتوقيعه، وكتب "الحمدلله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في استاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً".

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بدوره، رحب عدد كبير من جمهوره العراقي بزيارته الأولى للعراق، وعبروا عن فرحتهم بحضوره.

هذا وكان محمد رمضان قد شارك في حفل غنائي في منطقة الساحل الشمالي بمصر في شهر أغسطس الماضي، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

كما كشف في الأيام الماضية عن تحضيره لديو غنائي يجمعه مع النجم الجزائري العالمي سولكينغ، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بل اكتفى بتعليق قصير على الصورة التي جمعته بسولكينغ فكتب عليها: "قريبا تابعونا".