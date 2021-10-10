فائق حسن يتغزل بزوجته أصالة.. أول صورة ورسالة رومانسية

بعد شهر من إعلان زواجهما، نشر الشاعر العراقي فائق حسن، لأول مرة، صورة تجمعه بزوجته الفنانة السورية، أصالة، مرفقة برسالة رومانسية، عبر حسابه في "إنستغرام".

وكتب: "كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان.. يتسابق كل شيء فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات!!".

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كما أضاف: "يا أنت.. يا معجم الأمنيات..كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة، وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي أنتي مكانه وزمانه!! فاجأني حبك حيث كنت أتوقعه..انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة أهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم".

بدورها، ردت أصالة وعلقت على المنشور: "أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح..الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي يا صديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق..وجوابا على سؤالك اليومي قديش؟ كتير كتير".

يذكر أن الفنانة السورية كانت أعلنت في 13 سبتمبر الماضي، رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ونشرت صورة بالفستان الأبيض إلى جانب عريسها، مؤكدة أنه الصديق الأقرب إلى قلبها وشاكرة الأصدقاء والمحبين الذين فرحوا لزواجها.

وأصالة كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبت منه توأمان هما آدم وعلي، لينفصلا في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

كما أفادت تقارير خلال الأشهر الماضية بزواجها من نائب برلماني مصري وانفصالهما في يوليو الماضي، دون تأكيد رسمي أو نفي من المطربة السورية.