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بسبب خريطة.. هذه الدولة تمنع عرض فيلم "أكشن" عالمي

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الخريطة التي ظهرت في الفيلم
الخريطة التي ظهرت في الفيلم

بسبب خريطة.. هذه الدولة تمنع عرض فيلم "أكشن" عالمي

فيتنام منعت عرض "أنتشارتد" بسبب مشهد لخريطة تظهر بحر الصين الجنوبي بالحدود التي تزعمها الصين

هانوي - رويترز

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حظرت فيتنام توزيع فيلم الحركة "أنتشارتد" (مجهول) من إنتاج شركة سوني محلياً بسبب مشهد لخريطة تُظهر خطاً متنازعا عليه أعلنته الصين للمطالبة بما تقول إنه حقها في مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي.

ويتم استخدام هذا الخط المتقطع، وهو على شكل حرف "يو" باللغة الإنجليزية، على الخرائط الصينية لتوضيح مطالبتها بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، بما في ذلك جزء كبير مما تعتبره فيتنام جرفها القاري حيث مَنحت امتيازات نفطية.

ملصق الفيلم
ملصق الفيلم
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ويستند فيلم الحركة والمغامرة إلى سلسلة ألعاب فيديو تدور حول البحث عن كنوز. وكان من المقرر عرض الفيلم، الذي يلعب بطولته توم هولاند، في دور السينما في جميع أنحاء فيتنام في 18 مارس الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عن في كين ثانه رئيس "دائرة السينما"، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن الترخيص والرقابة على الأفلام الأجنبية، قوله: "تم حظر توزيع الفيلم بعد أن شاهدناه، ووجدنا أنه يحتوي على صورة غير قانونية للخط سيئ السمعة".

أحد أبطال الفيلم يحمل الخريطة
أحد أبطال الفيلم يحمل الخريطة
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