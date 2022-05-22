فيديو سمير صبري قبل رحيله بأيام يثير ضجة

حزن كبير يعيشه الوسط الفني المصري والعربي برحيل الفنان المصري سمير صبري ظهر الجمعة، عن عمر يناهز الـ 86 بعد صراع استمر طويلا مع المرض.

مشاهد عدة وقعت بعد رحيل سمير صبري، بعضها حدث في جنازته والبعض الآخر جاء من تصرفات المحيطين به، وكان من بينها ما قامت به الإعلامية المصرية منى عراقي.

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نشرت الإعلامية فيديو ربما هو الأخير لسمير صبري وجرى تصويره قبل رحيله بأيام، وظهرت فيه منى عراقي وهي تحاول غناء أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر"، التي قدمها الراحل.

وذكرت منى عراقي في تعليقها على الفيديو أنها كانت آخر شخص يزور سمير صبري، ما يعني أن الفيديو تم تصويره بفندق الماريوت حيث كان يقيم الراحل قبل وفاته.

إلا أنه كان يرتدي ملابس ثقيلة للغاية ويضع غطاء حول جسده ربما لشعوره بالبرد، ولم يكن في حالة مزاجية جيدة، وهو ما دفع الإعلامية المصرية للتعليق على الفيديو قائلة: "ما كانش شايف الدنيا سكر".

وفي الفيديو ظهر سمير صبري وهو منزعج بصحبة منى عراقي بسبب التصوير، وحينما ذكرت مقطع من أغنيته الشهيرة وطلبت منه أن يكمل المقطع أجابها قائلا: "لأ".

وسألته منى عراقي بعدها قائلة: "ليه لأ"، فما كان منه سوى الرد قائلا: "مش عايز أتصور يا منى"، وهو ما استجابت له في النهاية وقامت بإنهاء التصوير.

الفيديو تسبب في جدل وهجوم عليها من قبل المتابعين، خاصة وأن سمير صبري في المقطع يرفض التصوير، وهو ما لم تحترمه الإعلامية التي قامت بنشر الفيديو بعد وفاته، ما تسبب في الهجوم عليها.