آمبر هيرد تعتزم استئناف الحكم بإدانتها بالتشهير بجوني ديب

قال محامي الممثلة آمبر هيرد، اليوم الخميس، إنها ستستأنف قرار هيئة المحلفين الذي يدينها بالتشهير بزوجها السابق جوني ديب عندما زعمت أنها ضحية عنف جنسي.

وكانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص في ولاية فرجينيا قد قضت، أمس الأربعاء، بأن هيرد شوهت سمعة نجم فيلم "قراصنة الكاريبي" ومنحته تعويضاً قدره 10.35 مليون دولار. وقررت هيئة المحلفين أيضاً أن هيرد تعرضت للتشهير من قبل ديب ومنحتها تعويضاً قدره 2 مليون دولار.

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وقالت إيلين تشارلسون بريديهوفت، وهي واحدة من محامي هيرد، في برنامج "توداي" على شبكة "إن. بي. سي"، إن فريق ديب كان "قادراً على دحض قدر هائل من الأدلة" التي سُمح بها في قضية تشهير أخرى في بريطانيا والتي خسرها ديب.

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية التي وصفته بأنه "يسيء معاملة الزوجة". ورأى قاضي المحكمة العليا بلندن أن ديب أساء إلى هيرد ما لا يقل عن 12 مرة، لكن لم يُسمح لمحامي هيرد بإبلاغ هيئة المحلفين بذلك في قضية فرجينيا، على حد قول بريدهوفت.

وأضافت بريدهوفت: "إذن ما الذي تعلمه فريق ديب من هذا؟ شيطنة آمبر ودحض الأدلة".

وقالت بريدهوفت: "تم تصويرها كشيطانة هنا. سُمح في هذه المحكمة بعدد من الأمور التي كان ينبغي عدم السماح بها، وتسببت في إرباك هيئة المحلفين".

وكان ديب قد قال أثناء المحاكمة، إنه لم يضرب هيرد أو يعتدي عليها جنسياً، وجادل بأنها هي التي كانت قد تحولت إلى العنف أثناء زوجهما. من جهتها، قالت هيرد إنها صفعت ديب لكن للدفاع عن نفسها أو عن أختها فقط.