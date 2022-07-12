أثارت الجدل مجدداً.. حلا شيحة تنشر صورة ثم تحذفها

أثارت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، الجدل مجددا بعدما نشرت صورة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتقوم لاحقاً بحذفها.

ونشرت شيحة صورة لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة وأبنائها الأربعة في ثاني أيام عيد الأضحى عبر حسابها في "انستغرام"، حيث ظهرت فيها ابنتها الكبرى التي تشبهها في الملامح دون حجاب.

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وكتبت النجمة المصرية: "عيد مبارك وإجازة سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب، وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب".

إلى ذلك، تعرضت الفنانة المعتزلة لانتقادات شديدة بعدما ظن المنتقدون أنها خلعت الحجاب من جديد.

كذلك، تسببت الصورة في إطلاق الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كانت أبرزها شائعة انفصالها عن زوجها الداعية والمنتج المصري معز مسعود، بسبب تفسير البعض أن خلع الحجاب بسبب الانفصال.

ولم تعلق حلا شيحة على تلك الانتقادات أو الشائعات، لكنها اكتفت بحذف الصورة.

يذكر أن شيحة اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعه وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما.

وشاركت حلا في عدة أعمال، كان آخرها فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني عُرض عام 2021، والذي تسبب بجدل كبير، حيث تبرأت من مشاهدها في الفيلم عبر منشور في "انستغرام".

كما وجهت فيه انتقادات إلى الفنان تامر حسني، بسبب طرحه فيديو كليب يتضمن مشاهد وهو يحتضنها، الأمر الذي "أثار اندهاشها منه"، حيث اتهمته بأنه "خالف وعده لها بعدم عرض وإذاعة مثل هذه المشاهد". لينفي النجم المصري صحة ذلك.

يذكر أن حلا شيحة تزوجت المنتج والداعية معز مسعود في فبراير 2012، وأعلنت بعد ذلك اعتزال الفن نهائياً.