هفوات شيرين مجددا.. تصريحات نارية تضعها في أزمة مع أسرة فنان راحل
أكدت الفنانة أن أزمتها مع حسام حبيب جعلتها تكسب وزناً حتى "أصبحت تشبه حسن أبو السعود".. ما استدعى من عائلته رداً قاسياً
أزمة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب مع زوجها الفنان حسام حبيب وتصريحاتها النارية التي أطلقتها بحقه، وضعتها في أزمة جديدة مع أسرة فنان راحل.
وفي التفاصيل، تحدثت شيرين خلال حديث متلفز مساء الثلاثاء عن أزمتها مع حسام حبيب، وكيف أن الأمر تسبب في زيادة وزنها حتى أنها "أصبحت تشبه حسن أبو السعود"، في إشارة إلى الموسيقار الراحل.
هذه الجملة تسببت في غضب أسرة الموسيقار الراحل التي أصدرت بياناً استنكرت فيه هذه التصريحات وحمل عنوان "في ميزان الإنسانية.. إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى".
البيان لم يذكر اسم شيرين عبد الوهاب صراحة، لكنه أكد أن "التنمر والسخرية أمر معيب، ولكن من العار التنمر والسخرية على شخص متوفي".
وأكد البيان أنه لن يتطرق إلى أن "هذا الشخص كان هناك علاقة تجمعه بمن سخر منه، لأن قلة الأصل قد تدفع الشخص إلى تناسي مثل هذه الأمور".
واعتبر بيان العائلة أن "الإساءة لشخص توفى هو مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة"، معتبراً أن "المسيء.. يقوم بحفر حفرة واسعة لنفسه دون أن يدري، خاصة وأن قلة الأصل والأدب مسكوت عنهما".
وختمت العائلة بيانها قائلاً: "كلمة أخيرة.. حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيةً كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية ولبق وذوق.. فمش ممكن هتكوني شبهه في يوم من الأيام".
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