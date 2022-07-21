شيرين تعتذر عن هذا الأمر.. وتتوعد حسام حبيب بملاحقة قانونية

لا تزال أصداء التصريحات النارية التي أطلقتها شيرين عبد الوهاب بحق زوجها حسام حبيب مستمرة، خاصةً وأن المطربة اتخذت خطوة فعلية في الأزمة.

وأصدرت المطربة المصرية بياناً ليل الأربعاء-الخميس حرصت في بدايته على الاعتذار لأسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، الذي سخرت منه وتطرقت إلى وزنه الزائد، وذلك في معرض حديثها الإعلامي مساء الثلاثاء عن أزمتها مع حسام حبيب.

مادة اعلانية

وفي البيان أكدت شيرين أنها تكن كل التقدير والاحترام للموسيقار الراحل، وأن ما بدر منها كان خطأ غير مقصود تماماً، وأنها تكن كل الاحترام لأسرته أيضاً.

من جهتها، أعلنت العائلة قبول اعتذار شيرين، حيث أكدت ابنة حسن أبو السعود في تصريحات إعلامية أنها تقدر ما تمر به المطربة بسبب ظروف طلاقها وأزمتها مع حسام حبيب، لذلك فهي تقبل اعتذارها.

وأشارت ابنة الموسيقار الراحل إلى كونها شعرت بالغضب الشديد حينما علمت بتصريحات شيرين التي أساءت فيها لوالدها، خاصةً وأن والدها توفي بسبب الوزن الزائد.

من جهة أخرى، أشار بيان شيرين الأخير إلى أن كل ما ذكرته المطربة بحق حسام حبيب "هي أمور ووقائع حقيقية، وسوف تثبت الأيام صدق ما قيل".

وأشار البيان إلى أن شيرين اتخذت الإجراءات القانونية تجاه هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، وقامت بتوكيل مكتب محاماة من أجل تولي الأمر برمته.

وناشدت شيرين الصحافيين بألا يتواصلوا معها من أجل سؤالها عن الأمر، خاصةً وأنها ستصبّ تركيزها التام نحو عملها الفني فقط، على أن تترك كافة الأمور القانونية والقضائية في يد المحامي الخاص بها.