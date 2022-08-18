شاهد شيرين توجه نصيحة بشأن الزواج للطلاب.. ماذا قالت؟

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب نصيحة بشأن الزواج إلى خريجي إحدى الجامعات الخاصة ليلة أمس، الأربعاء.

ووجهت صاحبة "آه ياليل" حديثها إلى الطلاب أثناء وقوفها علي المسرح، قائلة: "يا ريت متتجوزوش قبل ما تشتغلوا".

نصيحة #شيرين اليوم من حفل تخرج طلاب جامعه مصر !😂❤️@sherine pic.twitter.com/jzpS1BwIRE — Sherine out of context (@sherineOut) August 18, 2022

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جاء ذلك خلال احتفال كلية طب وجراحة الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، وسط مجموعة من النجوم، على رأسهم النجمة شيرين عبد الوهاب، والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، والنجوم روجينا وأحمد زاهر وحمادة هلال وسهر الصايغ ونجلاء بدر.

كما تم تكريم شيرين عبد الوهاب التي أشعلت الحفل بأغانيها المتميزة منها "ما شربتش من نيلها" و"يا معافر".

وزن زائد

يذكر أن شيرين أثارت الجدل مؤخرا، بعد ظهورها بوزن زائد بعد أن شهدت الأشهر الماضية تصريحات نارية وصادمة تتعلق بأزمتها مع طليقها المطرب حسام حبيب، والتي شغلت الرأي العام المصري.

لكنها تعهدت قبل نحو ثلاثة أسابيع بألا تعود للحديث عن حياتها الشخصية مرة أخرى، وأن يكون ظهورها متعلقا بمستقبلها الفني فقط وأعمالها الغنائية.

وأعلن الثنائي الطلاق قبل أشهر بعد زواج دام 4 سنوات.