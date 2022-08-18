.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد شيرين توجه نصيحة بشأن الزواج للطلاب.. ماذا قالت؟

  • الخط
شيرين عبدالوهاب في احتفالية كلية الطب

شاهد شيرين توجه نصيحة بشأن الزواج للطلاب.. ماذا قالت؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب نصيحة بشأن الزواج إلى خريجي إحدى الجامعات الخاصة ليلة أمس، الأربعاء.

ووجهت صاحبة "آه ياليل" حديثها إلى الطلاب أثناء وقوفها علي المسرح، قائلة: "يا ريت متتجوزوش قبل ما تشتغلوا".

جاء ذلك خلال احتفال كلية طب وجراحة الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، وسط مجموعة من النجوم، على رأسهم النجمة شيرين عبد الوهاب، والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، والنجوم روجينا وأحمد زاهر وحمادة هلال وسهر الصايغ ونجلاء بدر.

كما تم تكريم شيرين عبد الوهاب التي أشعلت الحفل بأغانيها المتميزة منها "ما شربتش من نيلها" و"يا معافر".

وزن زائد

يذكر أن شيرين أثارت الجدل مؤخرا، بعد ظهورها بوزن زائد بعد أن شهدت الأشهر الماضية تصريحات نارية وصادمة تتعلق بأزمتها مع طليقها المطرب حسام حبيب، والتي شغلت الرأي العام المصري.

لكنها تعهدت قبل نحو ثلاثة أسابيع بألا تعود للحديث عن حياتها الشخصية مرة أخرى، وأن يكون ظهورها متعلقا بمستقبلها الفني فقط وأعمالها الغنائية.

وأعلن الثنائي الطلاق قبل أشهر بعد زواج دام 4 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة الصومالية تعلن حربا شاملة على حركة شباب المجاهدين.. لماذا الآن؟ الحكومة الصومالية تعلن حربا شاملة على حركة شباب المجاهدين.. لماذا الآن؟
اكتشف المزيد