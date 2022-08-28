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فيديو لجورج الراسي يغني لوالدته.. ونادين: الدولة قتلتك

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فيديو لجورج الراسي يغني لوالدته.. ونادين: الدولة قتلتك

دبي - العربية.نت

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بعد الفاجعة، نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" في حسابها على إنستغرام، ظهر فيه أخاها الراحل جورج الراسي يغني لوالدته أغنية "ست الحبايب" وسط البحر.

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وعلقت الفنانة المفجوعة بوفاة شقيقها إثر حادث سير مروع السبت، أن "قلب أمها انكسر"، وفي ستوري آخر كتبت "قلبي انكسر".

ويعود الفيديو بتاريخه إلى ما قبل شهرين تقريباً، وقد نقلته عنها وسائل إعلام لبنانية محلية كثيرة.

"الدولة قتلتك"

كذلك نشرت الراسي مقطعاً جديداً يشرح خطورة الطريق الذي شهد الحادث وأودى بحياة شقيقها، ويوضح وجود حاجز خرساني في مكان خطأ لتعلق نادين أن "الدولة تسببت في مقتل أخيها".

ولاقى الفيديوهات تعاطفاً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي مع الفنانة وعائلتها.

حزن عارم

يذكر أن الحزن كان خيّم على الوسط الفني اللبناني، بعد إعلان وفاة الفنان الشاب جورج الراسي السبت، إثر حادث مروع عند منطقة المصنع بعد الحدود اللبنانية قادماً من سوريا.

وفي سياق متصل قررت أسرة الفنان الراحل تشييع جنازته بعد ظهر غد الاثنين، على أن تتلقى العزاء الأحد والاثنين.

كما عبّر نجوم كثيرون عن حزنهم لوفاة الشاب الراحل، ومساندتهم لزميلتهم بمصابها.

يشار إلى أن الراسي من مواليد 1982، كان بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وله أعمال كثيرة أهمها "الحب المجنون".

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