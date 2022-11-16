شاركت بأغنية مونديال قطر.. انتقادات حادة لرقص ميريام فارس

تعرضت النجمة اللبنانية ميريام فارس لانتقادات حادة طالت أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهي ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

ونشر المنتج اللبناني وسيم صليبي مقطع فيديو، من كواليس تصوير الأغنية التي تحمل اسم (Tukoh Taka) وتجمع بين ميريام فارس والنجمين نيكي ميناج ومالوما بمناسبة انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

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فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من مشاركة صاحبة (أنا والشوق) وهي ترقص وتغني بالعربية، قائلة "السلام عليكم، خلوا الفرحة بإيديكم، أبشروا بالخير يجيكم، فيفا الحب تهديكم وتحقق أمانيكم".

"نسخة مقلدة عن شاكيرا"

في المقابل، هاجم عدد كبير من الجمهور أداء النجمة اللبنانية، وهي ترقص على طريقة النجمة الكولومبية شاكيرا، مشيرين إلى أنها نسخة مقلدة عن الأخيرة ولكن بشكل سيئ للغاية.

كما انتقد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، بدلة الرقص التي اعتمدتها فارس في الأغنية، مشيرين إلى أنها لا تعكس الهوية العربية كون المونديال يقام في قطر.

"كلمات ركيكة"

إضافة إلى ذلك، لم تحظَ كلمات الأغنية بإعجاب كثير من المتابعين، مشيرين إلى أنها (ركيكة للغاية) لا ترقى لمكانة المناسبة العالمية.

يذكر أن صاحبة (قومي) تشترك مع الترينيدادية نيكي ميناج، والكولومبي مالوما، في أداء أغنية "توكو تاكا"بمناسبة انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، بالإنجليزية، والإسبانية، والعربية.

وأعلن الاتّحاد الدوليّ لكرة القدم فيفا، إصدار الأغنية الجديدة "Tukoh Taka" في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مشيراً إلى أنها من إنتاج "يونيرفرسال أرابيك ميوزك" لتكون الأغنية الرسميّة لمهرجان فيفا الرسميّ للمُشجعين، وهي مُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقيّة الرسميّة لكأس العالم قطر 2022.