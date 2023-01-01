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أحمد سعد وعمرو أديب

لماذا يخشى أحمد سعد من العام الجديد؟

صاحب أغنية "وسع وسع" تحدث عن السر في نجاح أغانيه، مؤكدا على أنه بات يختار كلمات بسيطة وسهلة تصل إلى الجميع

القاهرة - أحمد الريدي
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نجاح فاق التوقعات حققه المطرب المصري أحمد سعد في العام المنقضي، حيث حلت مجموعة من أغانيه في صدارة السباق الغنائي، وحققت ملايين المشاهدات.

لكن المطرب المصري تحدث عن هاجس بات يقلقه بشدة، وهو ما ذكره في لقاء مع الإعلامي المصري عمرو أديب في الاحتفال بليلة رأس السنة.

حيث أكد سعد أنه وصل إلى سقف النجاح في العام المنقضي، بعدما تصدرت 4 أغنيات له سباق المشاهدات في 2022، لذلك بات يشعر بالخوف من العام الجديد، وهو الخوف الذي أصبح مرضياً.

أحمد سعد شدد على كونه لم يعد يستطيع النوم، ويفكر دائما فيما سيفعله، ما يجعله عصبيا في هذه الفترة، لأنه يخشى ويفكر فيما سيقدمه العام المقبل، لكن الإعلامي المصري حاول تهدئته والتأكيد له على أن هذا دائما كان يحدث مع كبار المطربين.

صاحب أغنية "وسع وسع" تحدث عن السر في نجاح أغانيه، مؤكدا على أنه بات يختار كلمات بسيطة وسهلة تصل إلى الجميع، يقدمها هو بشكل صحيح ويتمكن الجميع من ترديدها، مشيرا إلى كونه يملك القدرة على تقديم أغنيات صعبة بها الكثير من العرب، ولكن في النهاية لن يتجاوب معها الجمهور، معتبرا أن الدليل على صدق حديثه ما حدث معه في حفله بموسم الرياض، وتفاعل الجمهور الكبير مع أغانيه.

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أحمد سعد تحدث عن زواجه واستقراره الكبير وانعكاس ذلك على عمله، كما أنه رزق بمولودة أطلق عليها اسم "عليا" وهو نفس اسم زوجته، كما أن لديه ابن أطلق عليه اسم "أحمد"، من أجل اختصار الأسماء في المنزل.

واعتبر أن الاسم الخاص بابنه تسبب له في موقف طريف سابق وقت السفر، حيث ظل الموظف يعتقد أنه يعيد اسمه مرة أخرى، ولكن سعد وقتها كان يدلي باسم ابنه.

أحمد سعد وعمرو أديب قدما العديد من الأغنيات معا، وتذكر سعد ما جرى في حلقة العام الماضي، حينما سخر أديب من أغنية "وسع وسع" وأطلق على رقصته اسم "العوامة"، لكن نجاح الأغنية فاق التوقعات.

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